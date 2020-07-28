今午後防大雷雨！明起水氣再增 熱帶擾動可能這樣發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今午後慎防大雷雨，明起到周六水氣增多；至於熱帶擾動發展仍須觀察。

吳德榮說，昨最高溫較前日略降，大武37.9度，原因是過山沉降。其他各地區高溫北部（台北市）36.5度、中部（雲林斗南）37.4度，南部（台南南化區）35.5度。

吳德榮說，昨午後對流旺盛、影響範圍擴大，局部地區有大雨、豪雨，並有大雷雨發生。今晨南台灣已有局部降雨，各地最低氣溫約在23、24度。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今中層太平洋高壓略增強；低層為偏南風，但水氣多、大氣不穩定；上午南部、東南部有局部短暫降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨的影響，戶外活動、注意安全。

吳德榮說，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率，要持續注意防曬、防中暑。各地區氣溫：北部23至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至37度。

吳德榮說，明至周六台灣附近大氣低層為太平洋高壓及季風低壓環流交界的東南風、水氣很多，東半部易有局部降雨；西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在新竹以南山區。西半部高溫微升、天氣炎熱。下周日、一各地的天氣，則視熱帶擾動的發展與動向而定，需再觀察。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，31日晚間8時，菲律賓東、西方海面，為季風低壓環流所盤據，有利熱帶擾動發展。

至於是在菲律賓東方先發展？還是在菲律賓西方？吳德榮說各國模式在1日之後的模擬是分歧的；但由於兩者相對於台灣，距離皆不遠，若有威脅，反應時間會較短，應密切注意最新資料的調整。