快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今午後防大雷雨！明起水氣再增 熱帶擾動可能這樣發展

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象專家提醒今午後慎防大雷雨。聯合報系資料照
氣象專家提醒今午後慎防大雷雨。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今午後慎防大雷雨，明起到周六水氣增多；至於熱帶擾動發展仍須觀察。

吳德榮說，昨最高溫較前日略降，大武37.9度，原因是過山沉降。其他各地區高溫北部（台北市）36.5度、中部（雲林斗南）37.4度，南部（台南南化區）35.5度。

吳德榮說，昨午後對流旺盛、影響範圍擴大，局部地區有大雨、豪雨，並有大雷雨發生。今晨南台灣已有局部降雨，各地最低氣溫約在23、24度。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今中層太平洋高壓略增強；低層為偏南風，但水氣多、大氣不穩定；上午南部、東南部有局部短暫降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨的影響，戶外活動、注意安全。

吳德榮說，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率，要持續注意防曬、防中暑。各地區氣溫：北部23至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至37度。

吳德榮說，明至周六台灣附近大氣低層為太平洋高壓及季風低壓環流交界的東南風、水氣很多，東半部易有局部降雨；西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在新竹以南山區。西半部高溫微升、天氣炎熱。下周日、一各地的天氣，則視熱帶擾動的發展與動向而定，需再觀察。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，31日晚間8時，菲律賓東、西方海面，為季風低壓環流所盤據，有利熱帶擾動發展。

至於是在菲律賓東方先發展？還是在菲律賓西方？吳德榮說各國模式在1日之後的模擬是分歧的；但由於兩者相對於台灣，距離皆不遠，若有威脅，反應時間會較短，應密切注意最新資料的調整。

吳德榮 高溫 大雷雨 天氣動態

延伸閱讀

午後對流旺盛 吳德榮：局部地區大雷雨

天氣酷熱 吳德榮：午後對流仍有大雷雨

慎防劇烈天氣 吳德榮解惑為何午後大雷雨不斷

今天大暑高溫上看38度！ 吳德榮：午後恐大雷雨

相關新聞

人車太多以價制量 溪頭園區8月起漲停車費

七月以來，溪頭園區天天逾7000人入園，台大實驗林管理處指出，由於入園車輛太多，停車位有限，常造成周遭聯外道路壅塞，公告...

台鐵宣布8月5日起改28天前可訂票 搶票新規一次看

為便利旅客及早規畫行程，台鐵局宣布自8月5日零時起，提早於28天前開放預售車票。

回響／高捷月台間隙 將縮為8.5公分內

聯合報日前報導高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引來正向改變。高捷決定在全線卅八個高架、地下及平面車站月台間隙加裝橡膠...

今午後防大雷雨！明起水氣再增 熱帶擾動可能這樣發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今午後慎防大雷雨，明起到周六水氣增多；至於熱帶擾...

桃園登革熱風險區域快篩 8人陽性

桃園市前天確診第3例本土登革熱病例，由於第2、第3例都在長安里檢出，研判為社區感染，市府衛生局針對風險區域進行登革熱快篩...

一個月內蒜價速漲一成 蒜商和家庭主婦都喊貴　

新冠疫情方興未艾，政府今年減少進口大蒜，國產大蒜成了搶手貨，短短一個月，每台斤零售價從150元漲到165元，大蒜進口商近...

兒藝節、熊猴森樂園 新北聯合開幕

迎接暑假到來，「新北市兒童藝術節」與「熊猴森樂園」日前在新北大都會公園同步開幕啟用。兒藝節從即日起至八月十六日，將在四個...

上班常憋尿引腰痛 醫師提醒女性容易泌尿道感染

天氣炎熱是泌尿道感染的好發時節，特別是女性，因為生理結構的關係，更容易引起泌尿道感染，感染後常出現解尿灼熱、疼痛、頻尿、...

健康你我他／醫病努力 與「糖」共存逾30年

我的外婆與「糖」共存超過30年，年輕時忙於工作，三餐及睡眠都不正常，40幾歲就發現自己罹患糖尿病，當時的她還年輕，不以為...

短上衣露肚皮 進冷氣房披外套保護

今年夏天流行短版上衣，許多女性自信展露腹部肌膚，再搭配高腰褲，達到腰細、腿長的視覺效果。不過由於天氣炎熱，室內場所冷氣大...

健康主題館／選錯太陽眼鏡 護眼無效反傷眼

夏日到來，豔陽高照，視網膜隱形殺手紫外線悄悄現身，眼睛也要適當防曬，避免白內障或視網膜黃斑部病變上身。因此，挑一副能護眼...

前額流血頭暈…不知鐵釘入顱內

高雄市一名裝潢工人，工作時突然覺得頭暈不適，前額有一個小傷口在滴血，就醫時意識清楚，經電腦斷層竟發現有根2公分、已變形的...

熱門新聞

威力彩史上最高頭獎開出！台北大安、南投兩人平分31.2億

億萬富翁是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看31.7億

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

威力彩開在紫南宮旁邊68公尺！彩券行老闆曝心聲

今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

威力彩31億落誰家？「3星座」不買太可惜 幸運方位大公開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。