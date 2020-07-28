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台鐵宣布8月5日起改28天前可訂票 搶票新規一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局宣布提早28天前開放預售車票。聯合報系資料照
台鐵局宣布提早28天前開放預售車票。聯合報系資料照

為便利旅客及早規畫行程，台鐵局宣布自8月5日零時起，提早於28天前開放預售車票。

台鐵局解釋，開放28天乘車票（不含訂票日，8月5日開放預訂至9月2日乘車票，依此類推）。未來旅客可於乘車日前4周開始訂票（如8月10日周一開放預訂9月7日周一乘車票），每逢周五可多預訂二天至四周後周五、六、日之乘車票（例如8月14日開放預訂9月11日周五、9月12日周六及9月13日周日乘車票)。

台鐵局說，車站窗口預售時間為開放訂票日上午9時，訂票後取票則不限時間，現場售票與網路訂票連線使用同一座位檔，不另保留座位現場販售，請旅客多加利用網路訂票。

其他相關訂票規則調整如下：

一、「花東常態實名制」車票調整為開放訂票日起前三日提供符合資格旅客優先訂票。

二、「連假加班實名制」車票調整為開放訂票日起至乘車前三日提供符合資格旅客優先訂票。

三、TR-PASS調整為30日前開放預購，預購時須選定啟用日（販售當天起算30日內均可選定啟用日），有效期限為啟用日往後連續使用三日或五日（視旅客購買三日券或五日券而定）。

四、團體票訂購期限調整為乘車前2個月至乘車前35天（五周）。

五、退票手續費級距調整如下

(一)乘車日當天退票：每張按票價百分之二十核收，且不得低於20元。

(二)距乘車日二日至三日：每張按票價百分之十核收，且不得低於20元。

(三)距乘車日四日至二十五日：每張20元。

(四)距乘車日二十六日起：每張10元。

台鐵局說，提早於28天前開放預售，訂票旅客規畫行程將更加便利，旅遊需住宿時可及早訂房，轉乘高鐵或其他運具時更具彈性，返鄉、返工安排時間更加充裕，國外旅客亦可藉此提早預定來台旅遊行程，歡迎多加利用。

台鐵 票價

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