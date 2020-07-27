桃園登革熱群聚再擴大！增7例確診 皆為同一起群聚

衛福部疾管署今晚公布桃園市長安里新增七例本土登革熱病例，皆為同一起群聚感染。疾管署發言人莊人祥表示，其中一例為桃園市政府昨日公布的確診個案，其餘六例為案二擴大篩檢64人中確診的陽性個案。

莊人祥表示，昨日桃園市公佈之個案與今日新增的六名個案皆住長安里，為四男三女，年齡介於14至78歲。與先前公布的案二住家距離都在100公尺範圍之內。

莊人祥表示，今天新增六名個案中其中兩名自覺無症狀，另四名陸續於7月5日至11日間發燒就醫，目前皆已無症狀。

今年截至目前國內已累計九例本土個案，均居於桃園市。莊人祥表示，由於案二與案三兩人為母子，且案一6月28日到7月11日間曾二度到他們住處探視，加上後來出現的六名個案與案二住家距離皆在100公尺範圍內，因此九例可視為同一起群聚感染。

疾管署統計，除九例本土個案外，另累計56例境外移入病例，較近五年同期為低，且多為一至三月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多，而鄰近我國的新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等國家登革熱疫情處高峰或流行期。

疾管署提醒，近期國內各地持續午後有陣雨，民眾應加強環境整頓及孳生源清除。