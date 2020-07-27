金門牛結節疹案例場注射疫苗後 13頭牛出現臨床症狀

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今日金門縣無新增案例場，但第1案例場經疫苗注射後，今發現13頭潛伏感染牛隻出現臨床症狀，牛隻均已隔離飼養，累計至今日，金門縣發現案例及疑似案例牛場49場，疑似案例221頭、撲殺149頭。

今日中央籌組的金門縣牛結節疹疫苗注射隊，持續在金湖鎮、金沙鎮、金城鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等5鄉鎮，執行養牛場牛隻疫苗注射工作，計37場、完成注射551頭，累計至今日完成139場、5142頭，疫苗注射頭數比率達92.4%。

農委會說，疫苗注射隊執行牛隻疫苗注射，並同時進行牛場病媒防治及消毒輔導，各鄉鎮執行情形分別為金湖鎮37場2275頭、金城鎮45場664頭、金寧鄉32場959頭、金沙鎮20場1169頭、烈嶼鄉5場75頭。

牛結節疹潛伏期可達28天，而疫苗注射後約7至10天以後，才會開始產生抗體，若牛隻已被牛結節疹病毒感染，疫苗注射後可能會出現皮膚結節、口腔潰瘍、流涎等臨床症狀。

農委會呼籲，金門縣養牛戶每日檢查牛隻健康情形，若牛隻出現異常狀況，應立即通報金門縣動植防疫所，並啟動後續防疫處置，只要符合主動通報要件之養牛戶，即依「動物傳染病防治條例」規定給予撲殺後補償：若未主動通報者，將予以裁罰而且被撲殺牛隻，將不予補償。