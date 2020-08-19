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高溫假標準難拿捏 先來看看國外怎麼做

聯合新聞網 / 綜合報導
連日高溫氣候悶熱異常，坐辦公室的白領勞工尚且可以透過冷氣緩解不適感，但是在戶外工作的藍領階級，不僅沒有吹冷氣的福利，甚至有幾天體感溫度直逼40度的狀況下還要繼續工作，鐵定相當辛苦難受。 聯合報系資料照片／記者李承穎攝影
連日高溫氣候悶熱異常，坐辦公室的白領勞工尚且可以透過冷氣緩解不適感，但是在戶外工作的藍領階級，不僅沒有吹冷氣的福利，甚至有幾天體感溫度直逼40度的狀況下還要繼續工作，鐵定相當辛苦難受。 聯合報系資料照片／記者李承穎攝影

連日高溫氣候悶熱異常，坐辦公室的白領勞工尚且可以透過冷氣緩解不適感，但是在戶外工作的藍領階級，不僅沒有吹冷氣的福利，甚至有幾天體感溫度直逼40度的狀況下還要繼續工作，鐵定相當辛苦難受。雖然台灣高溫假一直沒下文，不過或許可以參考國外怎麼應對高溫下的勞動條件，作為未來努力的借鏡。

根據ETtoday新聞雲報導，在大陸上海，只要氣溫超過35度，員工就有資格獲得一筆「高溫津貼」。依照上海市規定，企業在每年6至9月，如果要安排勞工在露天環境下工作，就應支付每月人民幣200元（約新台幣836元）高溫津貼。而不同地區的制度不一，北京的高溫津貼是每月120元（約新台幣501元），廣州是每月150元（約新台幣627元）。也有些地方選擇按日發放津貼，廈門超過35度以上時，將按日發放人民幣8至10元（約新台幣33至42元），而福州及長沙則規定氣溫超過37度以上時，禁止勞工在戶外工作。

日本夏天會採行綜合溫度熱指數（WBGT），意即結合對人體熱平衡影響較大的氣溫、濕度及輻射熱三大指標，作為判斷熱傷害風險的數值。根據自由時報報導，日本沒制訂高溫假，但法律有明定不同氣溫下分別可進行哪些工作，保障藍領工作者權益。此外，日本有的企業會祭出「高溫津貼」，只要當天氣溫超過35度，員工就可以領取800日圓（約新台幣220元）的津貼，有的公司會讓員工在家上班，不必頂著高溫通勤。

美國向來都很重視勞工權益，綜合風傳媒報導，雖然政府沒有推行高溫假或高溫津貼，但有訂出高溫工作準則，好比說高溫時每小時只能讓勞工工作多少時間，或是雇主必須幫勞工準備哪些降溫設備等，特別是需要長時間讓員工在戶外環境工作的民間企業（如建築業、搬運業），在聘僱契約上都會訂下高溫條款作規範。

澳洲夏季落在每年12月至隔年2月，氣溫往往超過40度。根據三立新聞網報導，戶外勞動者雖沒有高溫假和高溫津貼，但在烈日下工作的藍領勞工，拿到的工資相對來說會比辦公室內的白領更高，等於變相補償。而中東國家伊朗過去曾出現超過50度高溫，民眾幾乎無法出門，政府因此宣布放假2到4天。

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