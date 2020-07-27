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《哈利波特》新版書封被批像宮崎駿 出版商發聲明回應

聯合新聞網 / 綜合報導
皇冠文化集團上周公布《哈利波特》新版書封。圖擷自facebook
皇冠文化集團上周公布《哈利波特》新版書封。圖擷自facebook

暢銷小說《哈利波特》今年適逢中文版20周年，出版商「皇冠文化集團」推出周年紀念版，不過日前新版書封曝光，引來讀者批評畫風太像宮崎駿，沒有感受到到哈利波特的味道，而出版商也針對此事件發出聲明。

皇冠文化集團在臉書發文，「我們知道要滿足讀者的期待是一件不容易的事，經過長時間的評估與討論，終於從十幾位插畫家中選定了在台灣ACG界屬於大神級的繪師Krenz」。

文中提到，出版商將Krenz作品寄給羅琳公司，並得到滿意的回覆，他們對於插畫的要求非常審慎，除了要事先說明整個系列的繪圖構想，就連草稿、線稿、上色稿都必須逐一送審，最重要的是不可參考電影的設計。Krenz負責封面圖上色和書背大圖的繪製，而合作夥伴Loiza負責封面圖的物件設計和線稿。

皇冠文化集團表示，為了讓大家有耳目一新的感覺，這次決定不畫人物，改用每一集書中的關鍵物件來呈現，也和世界各國版本有所區隔，計畫在每一集書封中融入特有的「台灣元素」，像第一集中的蒸氣火車頭，其實是以「阿里山小火車」為原型來設計，送審時也獲得羅琳公司大力稱讚「很台灣味」！

最後他們強調，「辛苦兩位插畫家的努力，無論讀者對新版的《哈利波特：神秘的魔法石》是支持或批評，我們都充滿深深感謝，謝謝大家對《哈利波特》系列的關心，我們會繼續努力為了那個名叫哈利的男孩，為了我們的霍格華茲」。

另外，插畫師Krenz在噗浪表示，為了與其他國家做出區隔，於是採用類似宮崎駿的風格，如果書迷對此不滿，會再跟出版商討論，是否由更適合的人選接手畫這套圖。

皇冠文化集團上周公布《哈利波特》新版書封。圖擷自facebook
皇冠文化集團上周公布《哈利波特》新版書封。圖擷自facebook

哈利波特

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