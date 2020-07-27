慶祝20周年！《哈利波特》封面換新裝 粉絲不滿：根本宮崎駿
廣受全球粉絲喜愛的暢銷小說《哈利波特》，今年適逢中文版20周年，台灣出版商「皇冠文化集團」推出周年紀念版，不過封面設計曝光，卻引來讀者不滿，認為其畫風「太像宮崎駿」，失去哈利波特原有的模樣。
為了慶祝《哈利波特》面世20周年，皇冠文化集團從今年8月開始每月推出一集，令人期待的是，以往都使用外國版的書封設計，這次首度由台灣出版商請繪製師重新詮釋新封面。
皇冠文化集團請來知名插畫家Krenz和Loiza操刀，並表示Krenz作品的光影和色彩處理，清新中帶點奇幻，高超的透視技巧，讓遠景大圖開闊而大氣，此外，Krenz也畫了一張大彩圖，用做七集的書背接圖。
不過，上周公布新版書封後，大批讀者表示不買單並舉出多項缺點，「封面跟書脊風格真的對不起來，實在不懂這設計」、「這書脊我覺得不行，拿掉哈利波特這四個字就根本是KK魔法學院」、「書脊是魔女宅急便嗎？」、「少了哈利波特的味道，不說還以為宮崎駿的新小說」、「沿用國外版還比較實在」、「這封面也太宮崎駿了，什麼鬼」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言