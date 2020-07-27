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今年第40例禽流感 雲林皇金雞場撲殺5959隻雞

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
為遏止國內禽流感疫情持續發生，防檢局今年起擴大實施產業團體輔導所屬會員加強場內消毒工作。圖為示意圖，本報資料照片。
為遏止國內禽流感疫情持續發生，防檢局今年起擴大實施產業團體輔導所屬會員加強場內消毒工作。圖為示意圖，本報資料照片。

農委會動植物防疫檢疫局今天表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1皇金雞場主動通報後，確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場5949隻11周齡雞隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。109年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例。

防檢局說明，今明兩天台灣各地大多為多雲悶熱的天氣，午後有短暫雷陣雨。近日天氣高溫炎熱，易造成家禽高度熱緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是維持禽舍給水器及通風設備正常運作、降低飼飼養密度、採統進統出的經營模式、加強人員車輛與運禽箱籠進出禽場之清潔消毒管控措施，可降低禽流感疫情發生。

為遏止國內禽流感疫情持續發生，防檢局今年起擴大實施產業團體輔導所屬會員加強場內消毒工作，新增加強蛋雞場部分，也將於年底完成大型運禽車輛加裝全球定位系統，以利防疫追蹤與管控。

防檢局呼籲，養禽業者若發現場內活禽有異常症狀或死亡情形須立即通報，切勿使用非法疫苗，活禽送屠宰需檢附健康證明，切勿任意棄置死廢家禽，禽場防鳥設施平時也應維護。

防檢局說，將不定期會同地方動物防疫機關共同查核禽場生物安全、疫苗使用及相關防疫措施，若查有違法情事，將依法處辦。

禽流感 疫苗

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