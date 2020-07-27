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8月8日起搭乘華航國際線 登機前可領個人防護隨身包

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
華航國際線班機將提供個人防護隨行包。圖／華航提供
華航國際線班機將提供個人防護隨行包。圖／華航提供

為提供旅客安全，華航今天表示，與台灣口罩領導品牌「CSD中衛公司」合作，自8月8日起搭乘華航班機提供「旅客個人防護隨行系列用品」，鼓勵旅客在航程中維持個人防護措施，共同推動防疫安心搭機。

華航表示，旅客搭乘華航國際線航班，可於登機前免費領取「個人防護隨行包」，密封收納外袋可攜帶下機再利用，內含CSD中衛口罩，三層式防護面料親膚透氣，方便旅客航程中長時間配戴也有舒適感受；另附75%酒精消毒紙巾，隨時滿足旅客手部清潔需求。

華航說，在餐點服務過程中，餐盤也預先備置「抗菌手部清潔貼心組」，提供額外75%酒精濕紙巾及貼心小卡，延續口罩國家隊防疫模範生形象，提供旅客最貼心的健康防護裝備。

疫情期間，華航表示，首重「防疫、抗疫」準則，機上服務皆採一次性使用備品，減少非必要的重複接觸，機上「免稅品」及「送貨到府」銷售均採網路預購。華航所有航班於每趟飛行前、後皆執行機艙全面消毒，涵蓋客艙內所有座位、洗手間與備餐廚房，並針對客艙餐桌、座位扶手及艙頂行李箱櫃等旅客易接觸表面再實施重點消毒，餐車於到站後並送至空廚加強消毒清潔。

華航

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華航搭機防疫再升級 8月8日起推旅客個人防護系列用品

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