好市多餐飲區桌椅回來了！內用改可重複使用餐具 網：考驗公德心

隨著國內防疫措施逐漸解封，民眾逐漸回歸正常生活，美式量販賣場好市多也於今日起恢復熟食區桌椅設置，同時配合政府政策，開始於內用區提供可重複使用的金屬餐具。

今早好市多臉書社團紛紛有團友回報全台各店「餐飲區桌椅回來了」、「改成可重複使用餐具」，引起正反兩極反應，雖然有部分團友樂見餐飲區恢復，但也有人表示，「已經習慣空曠的走道空間，倒不如多設立食區比較實際」、「疫情結束之前還是會外帶或自備餐具比較安心」。

好市多表示，配合疫情指揮中心以及政府禁用一次性餐具政策，決定從今日起恢復餐飲區座位，並針對內用顧客提供可重複使用的餐盤、杯子與餐具。座位數維持與今年3月撤除前相同，並增設廚餘、餐具回收區，外帶則維持原本的包裝政策。