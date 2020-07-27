快訊

達佛屠殺再起！蘇丹「農牧戰爭」危機，屠村至少80死

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「七月零颱」紀錄還有變數 氣象局：本周可能生成颱風

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年七月至今沒有颱風生成，打破最晚七月颱風紀錄。本報資料照片
今年七月至今沒有颱風生成，打破最晚七月颱風紀錄。本報資料照片

史上最晚七月颱是1975年的7月28日凌晨2時，今年七月至今仍沒有颱風形成，已確定打破這項46年紀錄。但七月是否「零颱」還有待驗證，中央氣象局表示，本周後半段有機會發展熱帶擾動，美國預報模式認為將在七月底至八月初生成颱風，不過各界看法仍有歧異，生成位置、具體時間及是否侵台，明後天以後才會更加明朗。

氣象局預報員張承傳表示，本周後半段期間，南海到菲律賓東方海面會慢慢形成大低壓帶，有機會發展熱帶擾動，但位置仍不確定，需要持續觀察。

至於熱帶擾動是否有機會增強為颱風？張承傳說，目前不同預報模式還很分歧，歐洲預測認為機率較低，但美國認為會形成颱風，而且就在七月底至八月初這段期間，取決於發展速度快或慢，如果快的話，七月底就可能成颱，慢的話要等到八月初。

颱風 預報 氣象局

延伸閱讀

晚了一個多月！ 彭啟明：颱風窩本周有機會逐漸發展

規模6.1地震 昨晚全台有感

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

7月若零颱風生成 將創日本69年觀測史紀錄

相關新聞

「七月零颱」紀錄還有變數 氣象局：本周可能生成颱風

史上最晚七月颱是1975年的7月28日凌晨2時，今年七月至今仍沒有颱風形成，已確定打破這項46年紀錄。但七月是否「零颱」...

機捷今年跳電8次 鐵道局要求日商更換7.5萬公尺電纜

桃園機場捷運通車三年多，因行車時間、班距無法達成合約要求，交通部鐵道局至今未完成部分驗收。今年更發生多達八次的短路跳電意...

亞洲首艘 「探索夢號」跳島啟航 915人同遊

國際郵輪「探索夢號」昨啟航，展開為期四日的跳島之旅，首站到澎湖，接著前往馬祖，廿九日返回基隆港，這也是今年疫情下，亞洲首...

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

久坐不動，低頭緊盯螢幕，這使得台灣已成痠痛王國，平均每廿人就有一人背痛、頸痛。健保資料顯示，去年因肩頸背痠痛就醫人數高達一百○三點六萬人，一年就醫五百五十七點四萬人次，其中八成五接受傳統電療、熱療、牽引等物理治療，為此，健保就支付四十六點九億元。

影／龜山島有「龍」林佳龍與蔡阿嘎登龜山島拍宣傳片

交通部長林佳龍今與網紅蔡阿嘎宣傳龜山島開放觀光20周年慶，相約在龜山島拍片，蔡阿嘎一看見林部長直呼「龜山島上有『龍』！」...

釘槍射入顱內 年輕裝潢工人渾然不知

高雄市一名裝潢工人，工作時突然覺得頭暈不適，前額有一個小傷口在滴血，就醫時意識清楚，經電腦斷層竟發現有根2公分、已變形的...

嘉縣衛生局落實C肝普篩 3年半成功達標

衛生福利部C肝辦公室2020年資料顯示，嘉義縣有7個鄉鎮為C型肝炎高盛行地區，甚至有「C肝村」稱號，嘉義縣衛生局自2016年啟動｢十年C肝減半｣計畫，針對高風險鄉鎮落實普篩，並結合健保給付全口服新藥，至今已有近13萬人接受C肝篩檢，5成4以上C肝患者接受治療，3年半即成功達標。

全台17縣市大雨特報 留意強降雨雷擊強陣風

中央氣象局發布大雨特報，除了基隆市、新竹市及離島以外，全台其他17縣市午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日西半部地...

手機未來不會發熱 成大零電阻材料研究登國際知名期刊

若能實現零電阻電流，手機、電腦、冷氣等許多電子產品不僅能避免發熱問題更能大幅減少能源消耗。科學家們認為「量子奇異霍爾效應...

雨彈又來了！17縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今天下午發布17縣市大雨特報，提醒民眾小心雷擊與強陣風。

最花錢藥品寶座換藥坐 C肝新藥勇奪冠亞軍

過往健保統計年度最花錢藥物，幾乎都由心血管疾病包辦前幾名，自2019年開始，冠亞軍都被Ｃ肝新藥擠下去。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，為了達成2020年消滅C肝的政策目標，政府自2017年起每年加碼編列專款，用藥金額因此上升。

影／高捷月台間隙問題有解 全面改善降為8.5公分以下

本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，高雄市代理市長楊明州、立委李昆澤、議員林于凱等人相當重視，高捷公司在7月21及22日全面測量沿線38個車站，研擬3個改善方案選項，討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，在間隙加裝橡膠齒梳，全面改善將間隙降為8.5公分以下。

熱門新聞

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。