「七月零颱」紀錄還有變數 氣象局：本周可能生成颱風

史上最晚七月颱是1975年的7月28日凌晨2時，今年七月至今仍沒有颱風形成，已確定打破這項46年紀錄。但七月是否「零颱」還有待驗證，中央氣象局表示，本周後半段有機會發展熱帶擾動，美國預報模式認為將在七月底至八月初生成颱風，不過各界看法仍有歧異，生成位置、具體時間及是否侵台，明後天以後才會更加明朗。

氣象局預報員張承傳表示，本周後半段期間，南海到菲律賓東方海面會慢慢形成大低壓帶，有機會發展熱帶擾動，但位置仍不確定，需要持續觀察。

至於熱帶擾動是否有機會增強為颱風？張承傳說，目前不同預報模式還很分歧，歐洲預測認為機率較低，但美國認為會形成颱風，而且就在七月底至八月初這段期間，取決於發展速度快或慢，如果快的話，七月底就可能成颱，慢的話要等到八月初。