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影／龜山島有「龍」林佳龍與蔡阿嘎登龜山島拍宣傳片
交通部長林佳龍今與網紅蔡阿嘎宣傳龜山島開放觀光20周年慶，相約在龜山島拍片，蔡阿嘎一看見林部長直呼「龜山島上有『龍』！」惹來一陣笑聲，藍天大海下，林佳龍開心大玩自拍。
龜山島原本是軍事管制區，在2000年8月1日開放觀光，定位生態島限制人數，每年約有12萬人次登島，來賞鯨豚人數全台之冠，年產值達約2.5億元。
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣布8月1日姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島。
交通部長林佳龍與網紅蔡阿嘎今天登島同遊，豔陽襯著蔚藍大海，林佳龍一身牛仔褲與黑T恤，感覺很年輕，他心情顯得非常好，不斷大玩自拍，還邀東北角處長一起入鏡。
東北角管理處陳美秀處長表示，龜山島在1977年後，因軍事需求再也沒人定居，由於政府提倡觀光，希望可以透過活動讓大家了解龜山島20年來的復育、生物特有種、總量管制措施，一起保護生態環境。
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