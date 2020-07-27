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機捷今年跳電8次 鐵道局要求日商更換7.5萬公尺電纜

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
機場捷運通車三年多，電纜線就開始出現劣化跡象，鐵道局統計，至今導致14次短路跳電意外，有時甚至起火，其中有八次出現在今年，頻率明顯高於往年。 圖／桃園捷運公司提供
機場捷運通車三年多，電纜線就開始出現劣化跡象，鐵道局統計，至今導致14次短路跳電意外，有時甚至起火，其中有八次出現在今年，頻率明顯高於往年。 圖／桃園捷運公司提供

桃園機場捷運通車三年多，因行車時間、班距無法達成合約要求，交通部鐵道局至今未完成部分驗收。今年更發生多達八次的短路跳電意外，鐵道局表示，已要求日商日立更換曾發生跳電事故路段的電纜線，全長約7萬5千公尺，至於是否全線更換，還需要溝通研擬。

機場捷運通車三年多，電纜線就開始出現劣化跡象，鐵道局統計，至今導致14次短路跳電意外，有時甚至起火，其中有八次出現在今年，頻率明顯高於往年。

鐵道局發言人楊正君今天表示，目前正在談短期改善方案，已要求日商日立負責更換電纜，發生過短路事件的路段必須重新設計更換電纜，盤點出共有A6、A7、A17、A18、A19五站，另外還有其他站間的零星小區域也會換新。

楊正君說，由於電纜線仍在保固期當中，更換費用全由日立負責，台灣不用編列經費。至於具體更換時間，日方才剛提出設計更換方案，目前還在審查當中，無法確認時間。

北工處長郭林堯表示，要求日商更換電纜的路段總長約七萬五千公尺，根據現場判斷，短路跳電原因是很多複合式因素湊在一起，一開始是電纜皺掉，慢慢出現裂痕，最後造成短路。不過機場捷運都是雙迴路設計，一處短路還有另一處可以備援，不會影響通車。

郭林堯說，日本總公司已經提出方案，我方主張事故段一定要更換電纜，至於非事故路段，日方認為尚無損害跡象，是否全線更換需要再觀察、討論。

機場捷運

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