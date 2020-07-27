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釘槍射入顱內 年輕裝潢工人渾然不知

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
一名年輕裝潢工人被釘槍的釘子射入顱內。記者徐如宜／翻攝
一名年輕裝潢工人被釘槍的釘子射入顱內。記者徐如宜／翻攝

高雄市一名裝潢工人，工作時突然覺得頭暈不適，前額有一個小傷口在滴血，就醫時意識清楚，經電腦斷層竟發現有根2公分、已變形的鐵釘。病患對為鐵釘何時射入顱內渾然不知，高醫團隊將頭顱骨鋸開，清除顱內出血，取出金屬異物，雖然病患術後頭暈症狀有些殘存，但沒有明顯的神經學受損，目前已回到工作崗位。

高醫醫師張書翰表示，病人來時意識是清楚的，只是稍微有點頭暈不舒服，因為看到額頭有些流血，緊急做電腦斷層掃描，看到疑似金屬異物在顱底的正中央，伴隨部分腦內出血。醫師很怕出血擴大，加上異物入侵有可能導致感染與後續併發症，可能有生命危險，所以緊急手術，把頭蓋骨打開。

張書翰形容，釘槍的威力很大，頭顱骨有些破損，過程中先把頭顱骨鋸開，清除顱內出血，再用X光定位，發現鐵釘尖銳物，在顯微鏡下把這根釘子夾出來。因為異物很髒，又伴隨血塊，把它清乾淨，病人服用長期抗清素治療，術後頭暈症狀有些殘存，但已經沒有明顯的神經學受損，後來頭顱骨也順利補回去，持續在門診追蹤。

主治醫師鄒榮達表示，釘子先從骨頭，貫穿大腦然後停在停留在顱底。鐵釘已經變形，因為年輕人的骨頭蠻堅韌，打到骨頭有些減速，還有撞擊力道，金屬有些折彎的現象。病人後來有些局部性的癲癇發作，不過一年來的追蹤，病患已經回到工作崗位。

高醫神經外科教授林志隆呼籲，工安事件頻繁，工作時要戴安全帽及護目鏡，高醫遇過幾個在工作中受傷的個案，因為受傷的部位為都是在額葉，所以病人幾乎沒有感到什麼症狀，傷口也很小；甚至有病患就醫時傷口幾乎已經癒合了，才發現頭痛不舒服。還有一些工安事件，譬如說從工地樓上掉下來，結果地上的鋼筋直接插進去，在工地只好用油壓剪趕快剪開送來醫院，如果能帶著安全帽及護目鏡，應該有保護措施。

林志隆表示，近年高醫發現顱內異物個案還不只這些，有個小女孩在路上走，幾天之後才送來覺得頭暈不舒服，後來發現在額頭有個很小的傷口，發現是BB彈跑進去，應該是被流彈打到。還有遇過用強力彈弓的彈珠射入、被武士刀刺入的，這些異物都是經由手術取出，並預防術後感染。

高醫神經外科教授林志隆、主治醫師鄒榮達與張書瀚（右至左），解說釘槍射入顱內個案及治療過程。記者徐如宜／攝影
高醫神經外科教授林志隆、主治醫師鄒榮達與張書瀚（右至左），解說釘槍射入顱內個案及治療過程。記者徐如宜／攝影

高醫神經外科主治醫師鄒榮達（左）與張書瀚（右），解說釘槍射入顱內個案及治療過程。記者徐如宜／攝影
高醫神經外科主治醫師鄒榮達（左）與張書瀚（右），解說釘槍射入顱內個案及治療過程。記者徐如宜／攝影

病患顱內異物位置。圖／張書瀚醫師提供
病患顱內異物位置。圖／張書瀚醫師提供

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