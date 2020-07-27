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嘉縣衛生局落實C肝普篩 3年半成功達標

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣衛生局2016年起啟動｢十年C肝減半｣計畫，針對高風險鄉鎮落實C肝普篩。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局2016年起啟動｢十年C肝減半｣計畫，針對高風險鄉鎮落實C肝普篩。圖／嘉義縣政府提供

衛生福利部C肝辦公室2020年資料顯示，嘉義縣有7個鄉鎮為C型肝炎高盛行地區，甚至有「C肝村」稱號，嘉義縣衛生局自2016年啟動｢十年C肝減半｣計畫，針對高風險鄉鎮落實普篩，並結合健保給付全口服新藥，至今已有近13萬人接受C肝篩檢，5成4以上C肝患者接受治療，3年半即成功達標。

衛生局代理局長趙紋華表示，嘉義縣的｢十年C肝減半｣計畫，以「公衛銜接治療」，整合各方資源、於假日夜間逐村設站，進行地毯式普篩，並結合健保開放全口服新藥給付，在10鄉鎮衛生所設置C肝外展門診，建立可近就醫模式。

嘉縣衛生局以多元結盟策略，獲嘉義長庚醫院、肝基會、扶輪社等民間單位支持，降低篩檢年齡為30歲，有計畫完成六腳、義竹、阿里山鄉等7級風險鄉鎮普篩，共篩檢13282人，C肝陽性908人，陽性率6.8%，並透過陪伴協助鄉親完成干擾素治療，完治率高達97%，高於國內70%及國外67%。

衛生局表示，至今全縣30歲以上有35%，近13萬人接受C肝篩檢，陽性率15.65%，5成4接受治療，阿里山鄉也在2019年完治，3年半就完成減半目標，將陸續展開4級以上鄉鎮普篩及追蹤計畫，預計年底將完成，朝超越衛福部2025年消除C肝的願景努力。

根據嘉義縣長期篩檢資料分析，C肝陽性率高達14.4%，遠高於台灣的4至5%，而衛生福利部C肝辦公室資料指出，全縣包括六腳、義竹、阿里山等7鄉鎮，座落C肝最高風險等級7級，中南部則以雲嘉南地區為多，其中六腳、義竹甚至有「C肝村」的稱號。

衛生局提醒，C肝全口服新藥治癒率高達97%，2至3個月就可完成治療，健保給付輕鬆無負擔，「快快篩檢、速速治療」，是消除C肝的不二法門，30至79歲未做過C肝篩檢民眾如接到通知，千萬別錯過。

嘉義縣衛生局2016年起啟動｢十年C肝減半｣計畫，針對高風險鄉鎮落實C肝普篩。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局2016年起啟動｢十年C肝減半｣計畫，針對高風險鄉鎮落實C肝普篩。圖／嘉義縣政府提供

C肝 衛生局 嘉義

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