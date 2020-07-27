最花錢藥品寶座換藥坐 C肝新藥勇奪冠亞軍

過往健保統計年度最花錢藥物，幾乎都由心血管疾病包辦前幾名，自2019年開始，冠亞軍都被C肝新藥擠下去。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，為了達成2020年消滅C肝的政策目標，政府自2017年起每年加碼編列專款，用藥金額因此上升。

健保資料顯示，去年藥費申報總金額達到2028億元，申報金額第一名為C肝組合用藥，共給付約39.57億元，提供2萬人用藥，平均每人整年花費19.6萬元。第二名也是C肝組合用藥，給付約28.63億元，提供1.4萬人用藥，平均每人整年花費20.2萬元。

黃兆杰表示，因為新藥持續引進、老年人口增加，所以藥費較去年增加是可預期的，去年健保申報藥費2083億元，比前一年1967億成長了約6.4%。由於C肝口服新藥療效比以往好，加上政府有2025年消除C肝的目標，自2017年起每年都編列專款，預算逐年增加，第一年編列29.43億，去年已翻倍達到65.36億，預算都全數用完，相對應藥費和人數也會增加，所以一、二名都是C肝口服新藥。

雖然C肝崛起，國人主要用藥需求還是圍繞在三高疾病。若以用藥人數排名，第一名仍是降血壓藥，用藥人數高達148.8萬人，去年總給付金額約16億，排行第九，平均每人整年用了1000元藥費。用藥人數第二和第三名都是降血脂藥，分別給付71.5萬人、47.4萬人，平均每人整年用了3000多元藥費。

黃兆杰指出，三高藥品的使用量持續上升，與人口老化、慢性病患增加有關。如果要減少慢性病用藥量及金額，有賴民眾配合改善生活型態、規律運動，若能預防慢性病發生，支出就可降低。健保署也透過雲端藥歷幫助民眾和醫師了解用藥情形，若發現有重複用藥，醫師就會重新檢視其必要性，如果不必要就不要開立重複的用藥。

除了三高及C肝用藥，還有其他疾病在用藥金額前十名的排行上。第五名是B肝用藥（約18.37億元），第七名是骨髓性白血病用藥（約17.26億元），第八名是乳癌標靶藥（約16.57億元），第十名為Ａ型血友病用藥（約15.89億元）。