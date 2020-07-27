快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高捷月台間隙問題有解 全面改善降為8.5公分以下

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引起重視與回響。圖／聯合報系資料照片
本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引起重視與回響。圖／聯合報系資料照片

本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，高雄市代理市長楊明州、立委李昆澤、議員林于凱等人相當重視，高捷公司在7月21及22日全面測量沿線38個車站，研擬3個改善方案選項，討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，在間隙加裝橡膠齒梳，全面改善將間隙降為8.5公分以下。

高雄市政府捷運局代理局長吳嘉昌說，高雄捷運公司在7月21、22日全面測量沿線38處車站，測量結果，地下車站間隙落在9至11公分間，高架及平面車站間隙約在9至11.5公分間，若要將月台間隙縮小到8.5公分以內，地下車站預計加裝2至3公分橡膠齒梳，高架及平面車站將拆除原橡膠齒梳，加裝約8公分橡膠墊改善。

吳嘉昌說，考量列車行進的動態包絡線是不得小於7.5公分，加裝橡膠齒梳縮小間隙目標設定為8.5公分，技術上可行，也有縮小間隙作用，38個站全面改善所需經費約1100萬元，將向交通部爭取經費施作。吳嘉昌表示，改善工程將分段施工，避開列車運行時段，不影響列車通行。

高雄立委、立法院交通委員會召委李昆澤說，高捷公司、高雄市政府捷運局已研擬改善對策，需要中央協助的資源他會全力協助，不只照顧輪椅族，也是守護廣大使用者乘車安全。

代理市長楊明州說，他對身障人士、行動不便長者有很深關懷，這分體會和他生活經驗相關，他已逝的父母在晚年靠輪椅、助行器移動，健康人不以為苦的間隙、門檻等障礙，對行動不甚靈活的長輩、身障人士來說，卻是舉步維艱。

楊明州說，高捷等大眾運輸無障礙環境必須到位，以更高標準回應社會期待，讓城市友善指標往前邁進一步，不只體貼輪椅族、推娃娃車父母，每個人都會老，也是關心未來的自己，和每個人都切身相關。

楊明州表示，高捷月台間隙全面改善問題，技術上確認可行，經費一到位馬上能做，希望在代理市長期間完成，展現高雄市友善身障的決心與行動力，下一步盼能推動跨局處身心障礙權益委員會，有心就有力，讓營造無障礙平權環境不再是遙不可及的夢。

高雄市代理市長楊明州談到，他已逝的父母在晚年靠輪椅、助行器移動，健康人不以為苦的間隙、門檻等障礙，對行動不甚靈活的長輩、身障人士來說，卻是舉步維艱。記者王慧瑛／攝影
高雄市代理市長楊明州談到，他已逝的父母在晚年靠輪椅、助行器移動，健康人不以為苦的間隙、門檻等障礙，對行動不甚靈活的長輩、身障人士來說，卻是舉步維艱。記者王慧瑛／攝影
高雄捷運公司7月21、22日全面測量沿線38處車站，測量結果，地下車站間隙落在9至11公分間，高架及平面車站間隙約在9至11.5公分間。討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，間隙加裝橡膠齒梳，全面改善降為8.5公分以下。圖／聯合報系資料照片
高雄捷運公司7月21、22日全面測量沿線38處車站，測量結果，地下車站間隙落在9至11公分間，高架及平面車站間隙約在9至11.5公分間。討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，間隙加裝橡膠齒梳，全面改善降為8.5公分以下。圖／聯合報系資料照片
高雄捷運公司7月21、22日全面測量沿線38處車站，測量結果，地下車站間隙落在9至11公分間，高架及平面車站間隙約在9至11.5公分間。討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，間隙加裝橡膠齒梳，全面改善降為8.5公分以下。圖／聯合報系資料照片
高雄捷運公司7月21、22日全面測量沿線38處車站，測量結果，地下車站間隙落在9至11公分間，高架及平面車站間隙約在9至11.5公分間。討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，間隙加裝橡膠齒梳，全面改善降為8.5公分以下。圖／聯合報系資料照片
本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引起重視與回響。圖／聯合報系資料照片
本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引起重視與回響。圖／聯合報系資料照片

高捷 楊明州 高雄市 列車 捷運 身障 李昆澤

延伸閱讀

高市：統籌分配款應把引進汙染產業 也列補助回饋

高市長補選 1823投開票所全備妥

選舉公報仍列李眉蓁碩士已快印完 8/9前派送

高市長補選的選舉公報8月9日發送 李眉蓁碩士學歷仍在

相關新聞

雨彈又來了！17縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今天下午發布17縣市大雨特報，提醒民眾小心雷擊與強陣風。

晚了一個多月！ 彭啟明：颱風窩本周有機會逐漸發展

七月至今西太平洋仍無颱風生成，可能創下中央氣象局1958年有觀測以來，首次沒有「七月颱」的紀錄。不過「氣象達人」彭啟明今天在臉書表示，本周高壓北抬，西南季風有機會從南海到菲律賓東方海面，俗稱「颱風窩」的季風槽可能在本周逐漸發展，整體東亞環境總算在七月底八月初有點改變，離典型正常環境晚一個多月。

影／高捷月台間隙問題有解 全面改善降為8.5公分以下

本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，高雄市代理市長楊明州、立委李昆澤、議員林于凱等人相當重視，高捷公司在7月21及22日全面測量沿線38個車站，研擬3個改善方案選項，討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，在間隙加裝橡膠齒梳，全面改善將間隙降為8.5公分以下。

台鐵沙鹿段區間車撞死行人 影響3列次950人

台鐵海線沙鹿段今天上午發生事故，一名年約80歲男子闖入鐵軌遭行駛的區間車撞上，男子緊急送醫後仍傷重不治，事故影響3列次共950人，警方正在調查意外原因。

直播中斷頻喊「蛤？」 館長PO兒傷勢照：小孩腿骨折打石膏

成吉思汗健身俱樂部「館長」、網紅飆悍陳之漢日前開設直播時，突然被告知兒子臨時受傷，嚇得他頻喊「蛤？」，並中斷直播，他於26日發文表示，兒子是「被打球的人踩斷腳」，兒子右腿已上石膏休息中。

亞洲首艘 「探索夢號」跳島啟航 915人同遊

國際郵輪「探索夢號」昨啟航，展開為期四日的跳島之旅，首站到澎湖，接著前往馬祖，廿九日返回基隆港，這也是今年疫情下，亞洲首...

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

久坐不動，低頭緊盯螢幕，這使得台灣已成痠痛王國，平均每廿人就有一人背痛、頸痛。健保資料顯示，去年因肩頸背痠痛就醫人數高達一百○三點六萬人，一年就醫五百五十七點四萬人次，其中八成五接受傳統電療、熱療、牽引等物理治療，為此，健保就支付四十六點九億元。

嘉縣衛生局落實C肝普篩 3年半成功達標

衛生福利部C肝辦公室2020年資料顯示，嘉義縣有7個鄉鎮為C型肝炎高盛行地區，甚至有「C肝村」稱號，嘉義縣衛生局自201...

全台17縣市大雨特報 留意強降雨雷擊強陣風

中央氣象局發布大雨特報，除了基隆市、新竹市及離島以外，全台其他17縣市午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日西半部地...

手機未來不會發熱 成大零電阻材料研究登國際知名期刊

若能實現零電阻電流，手機、電腦、冷氣等許多電子產品不僅能避免發熱問題更能大幅減少能源消耗。科學家們認為「量子奇異霍爾效應...

最花錢藥品寶座換藥坐 C肝新藥勇奪冠亞軍

過往健保統計年度最花錢藥物，幾乎都由心血管疾病包辦前幾名，自2019年開始，冠亞軍都被Ｃ肝新藥擠下去。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，為了達成2020年消滅C肝的政策目標，政府自2017年起每年加碼編列專款，用藥金額因此上升。

機捷電纜線近1年多次跳電起火 鐵道局要日商負責

機場捷運通車才3年多，電纜線疑出現劣化，去年至今發生多次跳電起火，並傳出爆炸，鐵道局已要求日商負責，先重新設計更換事故路段電纜，並檢討全線電纜是否也需要全部更換。

熱門新聞

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

一張圖看天氣 下周這天水氣減少「西半部將非常熱」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。