影／高捷月台間隙問題有解 全面改善降為8.5公分以下

本報日前關注高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，高雄市代理市長楊明州、立委李昆澤、議員林于凱等人相當重視，高捷公司在7月21及22日全面測量沿線38個車站，研擬3個改善方案選項，討論後決定高架、地下及平面車站月台全部停車區一併處理，在間隙加裝橡膠齒梳，全面改善將間隙降為8.5公分以下。

高雄市政府捷運局代理局長吳嘉昌說，高雄捷運公司在7月21、22日全面測量沿線38處車站，測量結果，地下車站間隙落在9至11公分間，高架及平面車站間隙約在9至11.5公分間，若要將月台間隙縮小到8.5公分以內，地下車站預計加裝2至3公分橡膠齒梳，高架及平面車站將拆除原橡膠齒梳，加裝約8公分橡膠墊改善。

吳嘉昌說，考量列車行進的動態包絡線是不得小於7.5公分，加裝橡膠齒梳縮小間隙目標設定為8.5公分，技術上可行，也有縮小間隙作用，38個站全面改善所需經費約1100萬元，將向交通部爭取經費施作。吳嘉昌表示，改善工程將分段施工，避開列車運行時段，不影響列車通行。

高雄立委、立法院交通委員會召委李昆澤說，高捷公司、高雄市政府捷運局已研擬改善對策，需要中央協助的資源他會全力協助，不只照顧輪椅族，也是守護廣大使用者乘車安全。

代理市長楊明州說，他對身障人士、行動不便長者有很深關懷，這分體會和他生活經驗相關，他已逝的父母在晚年靠輪椅、助行器移動，健康人不以為苦的間隙、門檻等障礙，對行動不甚靈活的長輩、身障人士來說，卻是舉步維艱。

楊明州說，高捷等大眾運輸無障礙環境必須到位，以更高標準回應社會期待，讓城市友善指標往前邁進一步，不只體貼輪椅族、推娃娃車父母，每個人都會老，也是關心未來的自己，和每個人都切身相關。