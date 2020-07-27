三總與清大兩強合作 醫療結合工程推動生醫研發

以理工見長的國立清華大學將成立學士後醫學系，預訂於2026年成立附設醫院。清大為找尋醫學人才，今與三軍總醫院啟動生醫研發計畫，由三總院長蔡建松與清華大學校長賀陳弘共同簽署合作備忘錄，未來將著重在醫學工程、智慧醫療、AI診斷等相關領域交流，醫療人員、研究人員、教職員交流也可望更緊密。

清華大學校長賀陳弘表示，清大長期專注於理工發展，後再擴及到人文，而對醫學起步卻較晚，此次與三總結合，是希望能得到指導與提攜，同時透過醫學與工程的結合，未來相關產業也有望展翅高飛。像這次新冠肺炎疫情，清華就與三總合作開發出重症快篩試劑，只要2分鐘就能得到結果，目前已送到美國FDA申請緊急授權，期望對台灣防疫能有所幫助。

蔡建松表示，醫療不只是單純醫師跟病人，醫療科技的進步可以帶動整個醫療技術與水平提升，而生物醫學是當前全球的研究重點，而生醫在臨床端的發展也持續變化當中，若將三總的臨床醫學經驗結合清華的生醫學術研究，進一步邁向精準醫療、智慧醫療等發展目標，相信對國內醫療產業都會有不可預期的進步。