關節保健小白鼠說了算？「小綠人」認證方法惹議

因應高齡社會，衛福部食藥署日前宣布健康食品「小綠人」標章將新增第14項功效，納入「關節保健」。但日前預告的「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，遭立法委員林淑芬及動保團體批評，草案中的「關節炎動物模式」不僅殘忍、不科學，且讓無法證實對人體確有功效，因此因與國際趨勢接軌，廢除「動物實驗」模式，改以人體實證科學數據驗證保健功效。

台灣動物社會研究會研究員饒心儀表示，國際食品法典委員會（Codex）及歐美有關食品對於有「保健宣稱」的食品都以「人體試驗為主，動物試驗不能作為獨立證據」作為規範。然而台灣的法規卻讓廠商可以選擇不需做人體實驗，僅需「將動物折磨一番」，便可掛上「小綠人」標章。

饒心儀說，日前新公告的草案中，要求的動物實驗包括切除大鼠前十字韌帶、切除大鼠內側半月板或注射化學藥物破壞大鼠關節等，幫老鼠「製造」關節炎，再給予受試產品。

然而草案中的三項動物實驗，包括「雙足平衡測試」、「膝關節組織分析」以及「膝關節寬度測量」都可於人體使用測力板、步態分析或是MRI等非侵入性方式進行，不僅不傷害動物，也可確實了解產品於人體的功效。

饒心儀進一步表示，現行國際針對動物實驗應依據「3R原則」進行，意即「替代」（Replacement）、「減少」（Reduction）和「精緻化實驗程序」（Refinement），加上目前非活體試驗、細胞試驗發展也日趨成熟，衛福部應積極鼓勵廠商採行人類細胞模式進行研究。

林淑芬則表示，從消費者及使用者的角度，保健功效應以「對人體是否有效」的進行評估，而非僅以「不科學」的動物試驗作為評估認證手段。尤其健康食品每年有上億元的產值，然而可外銷的比例卻非常低，顯見我國的實驗評估方式為與國際接軌，無競爭力。

對此，食藥署副署長林金富回應表示，目前食藥署已公告修正相關辦法，動物實驗數量已逐步減少，，其中「抗疲勞」保健功效的評估也已刪除動物試驗。他也承諾，將續與國際法規接軌，發展具科學、確實可執行的評估方法，下一個將修改「輔助調節血壓」保健功效的評估方法。

至於「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，林金富表示，今天為意見評論期最後一天，也會參考各界聲音進行修正。