中風吞嚥困難 研究證實中醫介入治療能加速改善

麻豆新樓醫院中醫科醫師黃書澐今天發表中醫介入中風治療成功案例。她說，國外最新研究顯示，中風病患若有中醫介入以針灸治療，不但恢復狀況更好，也較少疼痛與心理憂鬱；台灣研究也發現，針灸3周後改善效果就很明顯。麻豆新樓醫院近來投入設置完整住院中醫西醫與復健體系，尤其中醫治療早期介入，能讓讓中風的復原更全面。

腦血管疾病長期占據國人10大死因的第2至4位，平均每年奪走1萬多條性命。即使存活，遺留神經功能障礙也可使患者失去工作能力甚至生活自理能力，中風後失能是成人殘障主因之一，造成病人與照顧者沈重負擔，嚴重影響生活品質。

台灣健保執行中醫腦中風住院專案計畫多年，研究發現，中醫早期介入治療組相對於僅作常規治療組，中醫介入組在六周時巴氏量表評分更高，尤其是在平面行走、上下樓梯以及移位的改善幅度最為明顯。另外有國外研究顯示針灸搭配復健治療，相較於僅執行復健治療，針灸組的吞嚥功能改善更快且更好。

黃書澐指出，在麻新與神經內科、神經外科長期合作，已有大量成功治療案例，收到受信任。她舉以下兩個案例說明。

陳姓患者尚未39歲出血性中風，2月時手術已一個月仍昏迷不醒，她以四神聰與困難的透針方法，由太衝透刺湧泉穴，治療三次後意識恢復，「家人告訴我們他還對女友說了我愛你呢」，搭配中藥繼續治療後在護理之家復健即將回家，可以拿著拐杖行走也能自己吃飯了，生活自理能力大幅改善。

黃書澐說，另有高齡90歲阿嬤，中風後僅能透過鼻胃管進食，在看中醫前已練習許久，仍無法成功吞嚥，還會偷偷沾蜂蜜水在口腔，稍微滿足無法由口進食的遺憾。

她認為阿嬤的認知功能相當好，若能移除鼻胃管對生活品質將大有助益，因此量身訂做了「穴位組合」，搭配百會、語言區頭皮針、廉泉與照海穴針灸治療，連續三周後，阿嬤很開心的說，「我今天可以吃粥了！」中醫科同仁都為她高興，持續治療後阿嬤現在三餐都能由口進食，身心狀況都顯著進步。

黃書澐指出，頭皮針能夠活化腦細胞、促進腦部血液循環，也能夠促進側枝循環的重建。體針則是需要配合診察，透過體質辨識量身打造合適的配穴；主要是以調節氣機與局部肌力刺激回復為主。