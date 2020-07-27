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衛服部開放來台就醫 基層醫護反彈：請給風險加給！

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金臉書。圖／取自網路
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金臉書。圖／取自網路

中央公布至8月1日起開放國際醫療，國外人士可以入境，但引發基層醫護的不滿，認為在目前國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻之際，開放只會讓醫護人員暴露在感染的風險下，「真的有這個必要嗎？」

中央疫情指揮中心上周公布，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務；但若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。

奇美加護醫學部醫師陳志金表示，目前如果開放國際醫療，等於是用「醫療人員對政府的信任」去對賭。

陳志金在臉書上提出反對的原因，指出：

1. 開放國際醫療，各國的風險該怎麼評估，還是一視同仁通通可以進來台灣。

2. 什麼才是符合「人道救援」、「有緊急醫療需求」的疾病／治療，是不是應該正面表列一下？只說排除健檢/醫美，恐怕有很大的解釋空間。

根據過去國際醫療統計數據，國際醫療業務主要是生殖醫學、微創手術癌症治療等，但是其中生殖醫學在這個時候並不是非常緊急、迫切需要的。

3. 依公告「有緊急醫療需求」者可直接入院，「經1次採檢結果為陰性」後，接受醫療處置。

但是醫護人員質疑的是，採檢如果是陽性，病人都已經住進醫院了，難道遇到危急狀況，醫療人員就可以不必急救嗎？

危急狀況，尤其是插管和急救，正是醫療人員曝露風險最高的時候！人都在隔離病房裡，有可能不治療嗎？

陳志金強調，為了國人同胞，醫護人員是心甘情願去冒這個風險的。但如果這個風險是為了「自費的國際醫療」，而從高風險國家引進的，這樣的「人道救援」，就不是每一位醫療人員都會覺得自己「必須這麼偉大了」！

4. 「有緊急醫療需求者，於14天檢疫期間比照疑似個案進行照護」。照護「疑似」個案，無論對醫療人員的生理、或心理，都是不小的負擔！除非是不得已，一定會配合，但是，現在國家卻要冒風險「額外」引進這些病人，請問這算是醫療人員「自找」的嗎？

5.此時如果真的一定要進行「國際醫療」，建議應該是要考慮由專門的醫院、專責的區域、志願投入的醫療人員，「分艙分流」的治療。

這些參與的醫療人員，必須獲得較高的「風險加給」，同時為了保護其他醫療人員與國人的健康與安全，不得參與專區以外的其他治療。

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