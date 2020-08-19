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高溫假尚無共識 別讓勞工職災權益睡著

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北市勞動局6月29日突襲稽查台北市工地，執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」。圖／北市勞動局提供
圖為台北市勞動局6月29日突襲稽查台北市工地，執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」。圖／北市勞動局提供

雖然高溫假議題吵了很多年，不過由於各界歧見大，導致「缺乏共識」而成泡影。不過，勞動部於2019年開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」APP，只需透過手機GPS定位，就能立即取得工作所在地之即時氣象數據資料。同時，系統內設有「常見熱疾病處置原則」和「鄰近醫療機構資訊」等查詢功能，以供緊急應變之需。

這項APP連結中央氣象局資料，雇主只需在APP裡透過手機定位或手動輸入當下的所在地，就能馬上帶出該地的溫度和相對溼度，顯示當下最即時的時間和「熱指數」。APP以「注意」、「格外注意」、「危險」和「極度危險」四級作為提醒，同時跑出後面幾小時的溫度變化趨勢圖，幫助雇主判斷是否需要彈性調配工作時間，將戶外作業調整到合宜溫度的時間點進行。這項APP還附帶額外條件選項，例如勾選「重體力作業」，系統會跳出提示，要求雇主給予勞工每小時至少20分鐘的充足休息時間。

另外，勞動部於108年4月30日修正職業安全衛生設施規則第324條之6條，規定事業單位於戶外作業時應視天候狀況採取危害預防措施，雇主若違反相關規定造成勞工發生熱危害疾病，將被處以新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。法規中的危害預防措施如下：

一、降低作業場所之溫度。

二、提供陰涼之休息場所。

三、提供適當之飲料或食鹽水。

四、調整作業時間。

五、增加作業場所巡視之頻率。

六、實施健康管理及適當安排工作。

七、採取勞工熱適應相關措施。

八、留意勞工作業前及作業中之健康狀況。

九、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導。

十、建立緊急醫療、通報及應變處理機制。

為防範勞工於戶外高溫環境作業可能引起熱疾病，台北市勞動局率先執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」，自今年6月1日起，率勞檢處針對戶外作業高風險族群如營造業、食品外送、道路舉牌、招牌吊掛、園藝、道路作業等工作者實施突襲稽查，若發現違規，將依規定要求限期改善，若複查未過將開罰。

同時，勞動部今年8月4日公告修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，補助項目除原有的工作環境改善及促進勞工身心健康設施或活動，更考量到近年夏季高氣溫頻率及持續時間越來越長，新增納入冰背心、風扇衣、灑水降溫裝置等熱危害預防設備，補助金額最高達50萬元。勞動部職安署職業衛生健康組長張國明坦言，由於冰背心、風扇衣在台灣職場還不普及，因此希望企業可多添購，改善勞工的工作環境。

勞動部於2019年開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」APP，只需透過手機GPS定位，就能立即取得工作所在地之即時氣象數據資料。 圖／取自手機APP畫面
勞動部於2019年開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」APP，只需透過手機GPS定位，就能立即取得工作所在地之即時氣象數據資料。 圖／取自手機APP畫面

「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」APP還附帶額外條件選項，例如勾選「重體力作業」，系統會跳出提示，要求雇主給予勞工每小時至少20分鐘的充足休息時間。 圖／取自手機APP畫面
「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」APP還附帶額外條件選項，例如勾選「重體力作業」，系統會跳出提示，要求雇主給予勞工每小時至少20分鐘的充足休息時間。 圖／取自手機APP畫面

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高溫 職災 勞動部 勞檢

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