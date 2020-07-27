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晚了一個多月！ 彭啟明：颱風窩本周有機會逐漸發展

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
熱對流發展，今天平地仍有局部較大雨勢。圖／聯合報系資料照片
熱對流發展，今天平地仍有局部較大雨勢。圖／聯合報系資料照片

七月至今西太平洋仍無颱風生成，可能創下中央氣象局1958年有觀測以來，首次沒有「七月颱」的紀錄。不過「氣象達人」彭啟明今天在臉書表示，本周高壓北抬，西南季風有機會從南海菲律賓東方海面，俗稱「颱風窩」的季風槽可能在本周逐漸發展，整體東亞環境總算在七月底八月初有點改變，離典型正常環境晚一個多月。

彭啟明指出，這周到下周有許多低壓發展趨勢，很多人會直覺想到颱風，的確未來發展機會將增多，但建議不要看到預測模式有颱風，就覺得會來台灣。等到形成熱帶性低氣壓，有發展成颱風趨勢再觀察。預測還會有變數，也都來得及應變，這時只看預測模式，若過度解讀容易讓訊息滿天飛，但最後都無聲無息。

彭啟明表示，今天上午晴朗炎熱高溫，午後有靠山區的對流發展，雖然是沿著靠山區發展，但有些平地仍要留意對流延伸發展，還是有局部較大雨勢。

彭啟明說，周二起高壓開始轉變，預期將會西伸增強，午後雷陣雨將略微減少，不過相較前幾周高壓位置，有顯著北抬，高壓延伸到東亞的高壓脊，主要是延伸到長江流域附近，原來盤據的梅雨鋒面會暫歇一段時間。

彭啟明說，預計台灣附近的風場在周二開始，轉為偏東南風或偏東風，東半部連續發生高溫的情境有機會緩解，也容易有東半部的陣雨發展，這周二及周三午後陣雨會略微減少，各地午後雷陣雨將集中在靠山區，等到周四及周五高壓勢力增強，偏東風更為明顯，午後雷陣雨將剩下以山區為主的型態，

彭啟明 颱風 高溫 氣象局 菲律賓 南海

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