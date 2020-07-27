直播中斷頻喊「蛤？」 館長PO兒傷勢照：小孩腿骨折打石膏

成吉思汗健身俱樂部「館長」、網紅飆悍陳之漢日前開設直播時，突然被告知兒子受傷，嚇得他頻喊「蛤？」，並中斷直播，他於26日發文表示，兒子是「被打球的人踩斷腳」，兒子右腿已上石膏休息中。

館長25日晚間開設直播與粉絲聊天時，身旁工作人員突然與他咬耳朵，聽完工作人員所言，館長臉色大變，直喊「蛤？」、「為啥？」、「蛤？」、「在哪？」接著他便向觀眾道歉，表示「各位不好意思，我的小孩子不知道怎麼了」，並開始打電話了解狀況。

館長26日於臉書PO出兒子的傷勢照片，只見館長兒子右腳打上石膏，館長表示，「小孩沒事了，腿骨折，打簡易石膏，謝謝各位關心謝謝。感謝林口長庚急症室的醫生，以及護理師謝謝各位」，他也留言說明，兒子是被打球的人踩斷腳。

其他網友看了也非常心疼，紛紛表示「小孩這麼小就得打石膏，真辛苦」、「祝館長的兒子早日康復」、「小孩本來就比較脆弱了，應該是好奇上前看人打球，沒注意到就踩到吧？我家的小鬼也都會衝上去，要攔都來不及了」。

此外還有許多網友PO出家中孩子的石膏照，鼓勵館長兒子早日康復，留言「女兒快3歲也是因車禍大腿骨折，不過小朋友復原的快，細心照顧會好起來的」、「社區中庭斜坡太滑，止滑不牢固掉光，我們家的也骨折了」。