及早發現追蹤治療 人生下半場別毀在黃斑部病變

「第31屆金曲獎入圍名單出爐，阿爆（阿仍仍）以八項入圍成最大贏家！」第31屆金曲獎，因新型冠狀病毒疾病（COVID-19）影響延期至10月3日，本屆入圍於7月15日宣布後，這份名單也在社群媒體上引起歌迷熱烈討論；而除阿爆（阿仍仍）亮眼的多項入圍成績外，魏如萱與許哲珮也來勢洶洶，分別以六項入圍緊追在後。

2020-07-27 08:54