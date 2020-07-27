及早發現追蹤治療 人生下半場別毀在黃斑部病變
黃斑部是視網膜最重要的部分，它跟身體組織一樣會因老化受損，嚴重影響視力。彰化基督教醫院眼科部主任陳珊霓表示，隨年齡增加，黃斑部病變風險會提高，以老年性黃斑部病變最常見，以往多發生在50歲以上，但近來門診出現不少50歲以下的案例。但她指出，患者只要長期追蹤治療，人生下半場仍能維持不錯的生活品質，自立生活不靠他人。
長出新生血管 濕性病變惡化快
陳珊霓說，老年黃斑部病變分乾性與濕性兩類，區別在於有沒有新生血管。其中濕性老年黃斑部病變會發生例如新生血管滲漏、出血等，快速引發黃斑部結構破壞和視力喪失；而乾性黃斑部病變則惡化速度較慢。歐美國家約10%，台灣及亞洲人種濕性比例明顯高出許多。
陳珊霓表示，視網膜的色素上皮細胞每天需要大量代謝廢物，乾性老年黃斑部病變的成因，是因年齡增長，加上基因和體質關係，代謝能力變差，造成廢物堆積，引發發炎反應，阻絕養分和氧氣，感光細胞慢慢退化，導致視力變差。而濕性黃斑部病變則是長出新生血管，破壞視網膜結構，造成滲漏液體，甚至黃斑部出血，視力在短時間內惡化。
55歲以上 一個月自我檢測一次
但許多患者視力模糊時，常誤以為是老花眼、白內障，陳珊霓說，黃斑部病變會在視線旁邊或中心出現暗點，影像被遮蔽或影像扭曲。她鼓勵民眾使用「阿姆斯勒方格表」，睜一隻眼、閉一隻眼自我檢查，超過55歲以上，建議一個月自我檢測一次。日常生活中，也可透過廁所磁磚、櫃子邊角直線，以單眼注視是否變形。
陳珊霓說，改善乾性、濕性老年黃斑部病變的策略不同。晚期的乾性老年黃斑部病變建議攝取葉黃素、維他命A、E和鋅，有助減緩退化。平常也可多攝取深色蔬菜、枸杞、胡蘿蔔、深海魚類改善。
陳珊霓表示，過去醫學上對濕性老年黃斑部病變束手無策，但近十多年來醫療飛躍性進步，濕性治療以眼內注射抗血管新生因子藥物，讓患者視力維持穩定。一般療程需連續打3針，一個月打一針，但醫師根據患者病況可能延長到每隔3個月打1針，經追蹤，治療者相較於未治療患者，視力損失有很大差距。且目前健保給付已從原本7針放寬至14針，對減輕病患的經濟負擔大有幫助。
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