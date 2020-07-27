農地無人機 「黑飛」亂噴藥…全台僅17人合法

農業缺工、農民老化，政府鼓勵以無人機噴藥取代傳統人工噴藥，不過要擁有無人機農噴資格的門檻極高，除了要有無人機操作與農藥代噴的雙證照，還必須具法人身分，目前全台僅十七人取得合法資格，非法「黑飛」情況嚴重，也出現亂象。

宜蘭一名新手媽媽被無人機噴到農藥，不僅灑到眼、臉還流進嘴裡，她擔心農藥讓母乳變有毒不敢餵奶，「一歲多的孩子哭、我也哭。」彰化一名代噴業者把除草劑噴到別人家種的蔬菜，數天後菜全死光，對方氣憤找上門說「才摘菜煮給全工廠的人吃」，出問題怎麼辦？

「黑機」在農忙時期到處違法噴農藥，縣市政府大多知情，但全台迄今未開出一張罰單。台南、宜蘭、雲林等縣市農業單位指出，無人機噴藥時間短，即使看到無人機在天空盤旋，要證明灑農藥確實不易，且因細沫藥劑噴完即消失，去哪找證據？官員還說，各縣市政府僅一名業管人員，根本無法也無人力取締。

根據農委會動植物防疫檢疫局資料，國內取得農藥代噴業者證書有四百多人，其中有二百多人同時具有無人機高級專業操作證，但民航局為了便於管理，規定無人機農藥代噴者除了擁有操作無人機與噴藥雙證，還必須是法人（如公司、學校、協會等），目前全台僅十七人同時符合這三項規定，擁有大面積農田的花東、南投、苗栗及離島具有雙證的法人目前都掛零。

據了解，許多青農或代噴業者嗅到商機，想購買農用無人機接案代噴，雖取得雙證照，卻被「法人身分」卡住，最後不是降價飛「黑機」，就是恢復傳統人工代噴，無人機代噴農藥根本看得到吃不到。

屏東縣高樹鄉五十三歲農民楊玉光種廿甲芋頭田，因缺工而萌生報考無人機噴藥執照念頭，歷經一個月培訓，他發現除學科考試還要考術科，術科要練習，但一般人很難購買高單價無人機來練習，更遑論向別人借。

考了兩次才取得無人機代噴證照的卅四歲青農施偉皓說，有些老農好不容易想嘗試無人機代噴，但考照前須上網下載文件填寫，甚至寄電子信箱報名，對老農來說電腦開機都有問題，根本難以考照。

農民抱怨，農委會去年五月宣布「無人機精準農業與農噴應用元年」正式起飛，希望解決農業缺工及農民施藥時暴露的風險，但「一堆規定如何鼓勵農民採用無人機噴藥」？尤其無人機噴藥前十五天要提出申請，事後要上傳飛行航跡資料，複雜的程序令農民卻步。