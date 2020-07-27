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暴露時間嚴格計算 職業傷病難領給付
成大醫院南區職業傷病防治中心調查發現，不少勞工申請職業傷病給付卻無法通過，主要原因是疾病或暴露證據的認定，目前規定的職業病類別有一百七十四項，每項都有暴露時間的嚴格計算，若不符規定就難以領到職業傷病給付。
中心指出，像新冠肺炎並未列入職業病項目中，但之前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），曾造成醫護與清潔人員傷亡，事發時未列入職業病中，經過兩年一次的檢討，後來已列入。目前新冠肺炎仍未列入，不過之前已有北部醫院有醫護與清潔人員三人染病，是依照傳染病防治法給予補償，南區職業傷病防治中心研判，未來可望列入職業病給付項目。
但是即使列入，並非所有感染者都有機會申請，要有職業相關要件，像是醫護人員、醫院清潔人員、航空從業人員等，若是因公出差到國外感染，可能無法申請職業病給付。
成大醫院職業及環境醫學部醫師吳政龍指出，近十年台灣勞保職業病現金給付最多的是肌肉骨骼類，占了六成，但也不是因工作造成的痠痛都能申請到。
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