晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

台灣東部海域今晚8時52分發生芮氏規模6.1全台有感地震，最大震度花蓮4級，國家級警報狂響，不少人晃到頭暈。中央氣象局地震測報中心表示，未來一周內不排除發生規模4以上餘震。

地震測報中心主任陳國昌指出，地震起因是菲律賓板隱沒帶，今年6月14日相同地點也發生規模6.0地震，研判為這起地震的前震。

陳國昌表示，此位置地震距離台灣本島有一段距離，且深度又算深，對台灣影響不致於太大。不過民眾仍要注意，未來一周不排除出現規模4以上餘震。

陳國昌說，台灣發生芮氏規模6以上的地震，頻率約為每年2、3次，今年截止目前為止，已經發生2次，因為不排除未來再出現規模6以上地震。

根據氣象局地震報告，今晚這起地震震央位於台灣東部海域，深度53.2公里，芮氏規模6.1。各地最大震度為花蓮4級，宜蘭、台東、南投、雲林3級，基隆市、台北市、新北市、桃園市2級。