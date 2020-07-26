廉價物治4／治療項目怎搭配？詳細評估是治本第一步

26歲的林先生一年多前某次重訓後開始下背痛，他先到地區醫院求診，每周做三次電療、熱敷、腰椎牽引、紅外線，三個月改至診所再做三個月電療，熱敷、腰椎牽引，半年間所有運動都暫停，背痛情況卻全無改善。林先生回診時將情況告訴醫師，也曾求助醫學中心骨科，但每個醫師都跟他說：「不然你就開刀」。

林先生的經歷，很多人都走過。根據健保署統計，去年台灣有103.6萬因頸痛或背痛，以健保身份到物理治療門診就醫，85%只做電療、熱療、牽引，這些是各國臨床治療指引多認為無效或僅能暫時緩解疼痛的項目。林先生後來到物理治療所做自費，才發現問題在薦髂關節，接受徒手治療三次就感覺好了五成，治療一年後已恢復七、八成，可以騎飛輪運動。

為什麼半年儀器治療都沒用？陽明大學物理治療暨輔助科技學系教授王子娟表示，中、老年人的影像學檢查多少都能找出一些骨關節結構不理想的跡象，但研究顯示這些影像異常多半無症狀，所以不能只看影像就貿然說痛都是因為退化性關節炎或椎間盤突出，這樣會導致病人心理壓力過大、想直接開刀解決。若經詳細動作評估，找到根本原因，很可能根本不需動刀。

陽明物理治療所物理治療師戴孟瑋表示，儀器治療不是絕對不好，對病人來說，關鍵是「對症下藥」的治療，假設評估後認為需要搭配儀器，也會有效。牽引或電、熱療都是比較沒有針對性的，如果病人的問題根源在某節脊椎、某些肌肉力量不平衡，只做沒有針對性的處理，效果就很有限。

還有一種常見情況是，病根不在儀器能介入的範圍。戴孟瑋舉例說，薦髂關節失能衍生的疼痛，區域除了在臀部，也常傳導到下肢，病人常被診斷為坐骨神經痛或腰椎問題，其實不然。很多頸痛也不是因為脊椎壓迫神經，而是某一個小關節面活動不順，或是某一條肌肉太緊繃夾到神經，需要做一些關節鬆動術，也要教病人做運動，來處理肌肉緊繃或姿勢不良。

戴孟瑋表示，做過很多儀器治療才來的人，都會覺得物理治療的徒手治療很神奇，但也有不少病人認為「有效的治療才是正常的」，不足為奇。第一次治療還要加上評估時間大約需要一至一個半小時，後續治療每次不會超過一小時，大部分病人通常在前幾次治療，就會感受到明顯改善，疼痛可能一下就從十分減到五分、四分，除非是慢性疼痛或合併一些心理因素，才會需要比較久時間。