廉價物治3／被動治療弊多於利 治療師和病人從健保出走

健保署統計，全台灣每20人就有一人頸痛或背痛，經健保就醫尋求多次物理治療，卻只做電療、熱療、牽引，這些各國治療指引認為無效或僅能暫時緩解疼痛的項目。許多人就算質疑其效果，卻因覺得無害就繼續做。專家提醒，過度依賴被動的儀器治療對健康有害，已有越來越多物理治療師和病人從健保體系出走。

陽明大學物理治療暨輔助科技學系教授王子娟表示，台灣民眾長期接受研究證實低效的處置，有些醫療人員也習慣告訴病人「痛就不要動」，民眾以為儀器治療反正無害，有健保就不做白不做。越來越多實證顯示，被動的儀器治療對病人可能有潛在危害，「保持適當活動（Stay active）」更重要。

王子娟表示，何時該動、何時不該動，物理治療專業評估後可做出最佳判斷和建議。如果病人以為痛就是發炎所以要避免、靠儀器就消炎就夠，會產生「恐懼迴避（fear avoidance）」的惡性循環，病人不敢動，越來越沒力氣、功能越來越差，恢復進程延緩，醫療支出增加，還會導致更多人因為復健無效而被建議要開刀。

陽明物理治療所物理治療師戴孟瑋過去在診所工作時觀察到，病人脖子痛就拉脖子、腰痛就拉腰，就算治療師評估不該做，病人回診時也反應拉完不舒服，醫師會跟病人說「要拉一陣子才有用」，病人多半就會聽話繼續做。背痛原因很多，不見得都得做牽引，有些人做了反而破壞身體代償機制，越拉越不舒服。頸痛也不見得都需要牽引，例如上段頸椎或顳顎關節有問題的人，會因為綁帶卡住患部而引起不適。

只做儀器除了讓病人變被動、越做越灰心，也會促使想精進技術的物理治療師出走去做自費，使用健保的民眾更得不到物理治療專業協助。

聯新國際醫院運動醫學科主任、復健科醫師林頌凱表示，物理治療師都希望幫病人找到問題、解決問題，不喜歡整天只能操作儀器，所以越是只做儀器的地方，越留不住物理治療師。另一方面，近年也有許多民眾知道只做儀器難以正本清源，寧願多花錢尋求更好的治療，所以物理治療所越開越多，並與運動中心及醫療院所展開多元的合作。

骨科醫師、診所協會全聯會理事長廖慶龍表示，台灣民眾大多認為運動是老生常談，很多只想靠吃藥，但醫師基於專業還是會花很多時間衛教，甚至開辦背痛教室、自費門診等更精緻的服務，希望更多幫助病人。

廖慶龍表示，醫療人員服務有診斷的人，評估、提供治療性的運動、衛教指導，其實工作的內容和份量不輸坊間健身教練。健身教練服務沒有診斷的人，都有一小時上千元行情，如果健保也給付到這樣，當然會大量申報這些項目。

不過林頌凱擔心，現缺乏有效機制確保評估和治療的品質，若貿然拉高給付，恐導致健保資源濫用，醫療院所變成「刷健保卡的健身房」，物理治療師「健身教練化」的結果，也會擠壓到有限的健保資源，沒有人要去做中風、神經損傷的物理治療。

當物理治療專業傾向自費市場，也會衍生收費、品質、消費者權益等問題。26歲林先生因重訓造成下背痛，做了半年儀器治療沒改善，改到物理治療所做了一年自費徒手治療才明顯改善。求好心切的林先生曾嘗試了多間治療所，也發現收費和品質有不小的落差，令他無所適從。

台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所教授郭年真表示，調整給付事關重大，很可能會有非預期的負面影響，還有很多其他重要事項應先做好。例如分析病歷資料、進行臨床研究、探討醫療院所或醫師間醫療行為的差異。另外，醫病雙方都需要意識到問題的存在，才能夠開始調整，但由於醫病間有嚴重資訊不對等，民眾衛教之外，專業自律更是不可或缺。