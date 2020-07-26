快訊

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除有規模4以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廉價物治1／百萬人頸背痛求治癒僅得國際認證低效療法

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
路上行人熙熙攘攘，表面看來無恙，但其實每20個人就有一人正忍受背痛或頸痛。圖／本報資料照
路上行人熙熙攘攘，表面看來無恙，但其實每20個人就有一人正忍受背痛或頸痛。圖／本報資料照

路上行人熙熙攘攘，表面看來無恙，但其實每20個人就有一人正忍受背痛或頸痛，年輕到年長都有。健保資料顯示，頸痛和背痛人數正逐年成長，去年103.6萬人以健保就醫，85%僅得到各國臨床指引未建議優先使用的電療、熱療、牽引，許多人治療數月仍無法解決問題，26歲的林先生是其中之一。

林先生一年半前某次重訓後，下背開始不舒服，他到地區醫院求診，醫師先照X光說看不出異常，後來照核磁共振又說好像椎間盤突出。他每周做三次電療，熱敷、腰椎牽引、紅外線，三個月後到診所再做三個月電療，熱敷、腰椎牽引，半年間所有原本運動都暫停，背痛情況卻全無改善。

林先生說，回診時將情況告訴醫師，也曾求助醫學中心骨科，但每個醫師都說：「不然你就開刀」。後來他經朋友介紹，到物理治療所自費做詳細評估，治療師發現問題不在腰椎，是在薦髂關節，徒手治療三次就感覺好了五成，治療一年後已恢復七、八成，可以騎飛輪運動。

2019年健保資料顯示，頸痛或背痛相關診斷佔門診物理治療病人的四成，是最大宗，就醫人數達103.6萬人，絕大部分在診所治療，一年就醫557.4萬次，健保支出達46.9億元，人數和費用在近三年穩定成長一成左右。

至於治療內容，85%僅申報「簡單治療」，以「電療＋熱療」、「牽引＋熱療＋電療」這兩種組合為大宗，在區域醫院、地區醫院、診所都佔七成以上。接受「中度治療」的頸痛或背痛病人僅佔14％，大都只申報一項，以運動治療或徒手治療為主，在區域醫院、地區醫院、診所僅佔兩到三成。另外，每1000個就醫人次只有2次曾經接受物理治療評估。

長榮大學醫務管理學系副教授王劼去年九月在《物理治療》期刊發表兩篇研究，分析2011年健保資料，當時頸痛或背痛病人僅接受簡單治療的現象已存在，明顯與各國實證指引之建議不符，至今依舊。

王劼表示，各國醫學會與政府單位歸納實證研究制定頸痛和背痛物理治療臨床指引，多數建議運用徒手治療或運動治療。牽引、熱療、電療等國內常見之治療組合，各國臨床指引多認為證據不足、不建議做，僅少數指引建議急性期可短暫使用以暫時緩解症狀，例如自行在家熱敷，但其角色只是徒手治療或運動治療的輔助。

王劼擔憂，台灣高度依賴儀器治療的風氣，會阻礙民眾建立正確的健康識能，健康識能包括對於認識疾病、了解適當的治療、知道如何因應疼痛和失能。

聯新國際醫院運動醫學科主任、復健科醫師林頌凱表示，電熱療及牽引有紓緩緊繃、減少疼痛、減少神經壓迫程度等效果，但舒緩之餘，還需要治本和預防。在澳、美、日等國，物理治療幾乎沒有儀器治療，是以做動作評估、運動治療、徒手治療等為主，如此才能真正解決病人的潛在問題，可惜台灣目前健保給付上是力有未逮。

2019年頸痛及背痛民眾就醫分佈。製表／記者邱宜君
2019年頸痛及背痛民眾就醫分佈。製表／記者邱宜君

背痛 健保

延伸閱讀

相似藥省錢 需誘因推廣

全民健保25年 人民滿意度太高致問題浮現

重大傷病取消優待？ 11月有眉目

健保不推特材收費上限 民團籲訂具體管理措施

相關新聞

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

地牛翻身！今天晚間8時52分在東部海域發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於台灣東部海域，深度53公里。

一張圖看天氣 下周這天水氣減少「西半部將非常熱」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，下周天氣依然悶熱，不過周三前午後雷陣雨較劇烈，有機會稍稍降溫，周四起水氣減少，...

台北午後大雷雨 松山機場31國內航班延遲1航班取消

台北今天午後下起大雷雨，至晚間8時統計，松山機場共有32班來往離島及台東的航班受影響，其中31班延誤、一班取消。

花蓮環保科技園區零廠商進駐 環保署要求盡速招商活化

花蓮縣環保科技園區多年前由環保署補助8.6億元設立，如今成了蚊子園區，零廠商進駐。環保署今天表示，針對花蓮縣環保科技園活...

探索夢號首航 林佳龍：台灣邁向觀光大國重要里程碑

雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」台灣跳島遊程今天首航，交通部長林佳龍說，這是台灣從防疫大國邁向觀光大國重要里程碑，旅客能否配合防疫新生活是關鍵。基隆市長林右昌說，未來Fly-Cruise遊程可以是旅客搭機來台灣，再搭郵輪出航，對地方經濟、離島觀光發展大有幫助。

廉價物治1／百萬人頸背痛求治癒僅得國際認證低效療法

路上行人熙熙攘攘，表面看來無恙，但其實每20個人就有一人正忍受背痛或頸痛，年輕到年長都有。健保資料顯示，頸痛和背痛人數正...

廉價物治2／徒手和運動治療給付低、成本高、易核刪

全國百萬人頸痛背痛，經健保就醫尋求多次物理治療，85%只做了電療、熱療、牽引，這些各國治療指引認為無效或僅能暫時緩解疼痛...

6.1有感地震！台鐵壽豐往瑞穗慢速行駛 影響千人

今天晚上8時52分東部海域發生芮氏規模6.1有感地震，台鐵表示，壽豐往瑞穗間依照3級規定辦理，以時速60公里以下運行，9...

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

台灣東部海域今晚8時52分發生芮氏規模6.1全台有感地震，最大震度花蓮4級，國家級警報狂響，不少人晃到頭暈。中央氣象局地...

東部海域6.1有感地震 台鐵壽豐往返瑞穗時速60公里慢行

今天晚上8時52分東部海域發生芮氏規模6.1有感地震，最大震度花蓮4級。台鐵表示，壽豐往返瑞穗間按照3級規定辦理。

晚間8點52分 花蓮外海發生規模6.1地震

剛剛發生地震，全台多處都有感，氣象局表示，發生在20:52的地震，規模6.1，震央在臺灣東部海域深53km，各地的震度，...

廉價物治4／治療項目怎搭配？詳細評估是治本第一步

26歲的林先生一年多前某次重訓後開始下背痛，他先到地區醫院求診，每周做三次電療、熱敷、腰椎牽引、紅外線，三個月改至診所再...

熱門新聞

5時33分規模4.1台中地震 最大震度彰化4級

遊客狂「炸」 4離島又愛又怕

殺破狼周運勢／雙子桃花盛開跡象 天蠍、獅子偏財運旺

新冠病毒可在空氣存活3小時 台大醫教你環境防疫3策略

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

全台19縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。