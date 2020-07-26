廉價物治1／百萬人頸背痛求治癒僅得國際認證低效療法

路上行人熙熙攘攘，表面看來無恙，但其實每20個人就有一人正忍受背痛或頸痛，年輕到年長都有。健保資料顯示，頸痛和背痛人數正逐年成長，去年103.6萬人以健保就醫，85%僅得到各國臨床指引未建議優先使用的電療、熱療、牽引，許多人治療數月仍無法解決問題，26歲的林先生是其中之一。

林先生一年半前某次重訓後，下背開始不舒服，他到地區醫院求診，醫師先照X光說看不出異常，後來照核磁共振又說好像椎間盤突出。他每周做三次電療，熱敷、腰椎牽引、紅外線，三個月後到診所再做三個月電療，熱敷、腰椎牽引，半年間所有原本運動都暫停，背痛情況卻全無改善。

林先生說，回診時將情況告訴醫師，也曾求助醫學中心骨科，但每個醫師都說：「不然你就開刀」。後來他經朋友介紹，到物理治療所自費做詳細評估，治療師發現問題不在腰椎，是在薦髂關節，徒手治療三次就感覺好了五成，治療一年後已恢復七、八成，可以騎飛輪運動。

2019年健保資料顯示，頸痛或背痛相關診斷佔門診物理治療病人的四成，是最大宗，就醫人數達103.6萬人，絕大部分在診所治療，一年就醫557.4萬次，健保支出達46.9億元，人數和費用在近三年穩定成長一成左右。

至於治療內容，85%僅申報「簡單治療」，以「電療＋熱療」、「牽引＋熱療＋電療」這兩種組合為大宗，在區域醫院、地區醫院、診所都佔七成以上。接受「中度治療」的頸痛或背痛病人僅佔14％，大都只申報一項，以運動治療或徒手治療為主，在區域醫院、地區醫院、診所僅佔兩到三成。另外，每1000個就醫人次只有2次曾經接受物理治療評估。

長榮大學醫務管理學系副教授王劼去年九月在《物理治療》期刊發表兩篇研究，分析2011年健保資料，當時頸痛或背痛病人僅接受簡單治療的現象已存在，明顯與各國實證指引之建議不符，至今依舊。

王劼表示，各國醫學會與政府單位歸納實證研究制定頸痛和背痛物理治療臨床指引，多數建議運用徒手治療或運動治療。牽引、熱療、電療等國內常見之治療組合，各國臨床指引多認為證據不足、不建議做，僅少數指引建議急性期可短暫使用以暫時緩解症狀，例如自行在家熱敷，但其角色只是徒手治療或運動治療的輔助。

王劼擔憂，台灣高度依賴儀器治療的風氣，會阻礙民眾建立正確的健康識能，健康識能包括對於認識疾病、了解適當的治療、知道如何因應疼痛和失能。