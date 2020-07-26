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廉價物治2／徒手和運動治療給付低、成本高、易核刪

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
徒手治療、運動治療、物理治療評估的給付低、成本高、易核刪。製表／記者邱宜君
徒手治療、運動治療、物理治療評估的給付低、成本高、易核刪。製表／記者邱宜君

全國百萬人頸痛背痛，經健保就醫尋求多次物理治療，85%只做了電療、熱療、牽引，這些各國治療指引認為無效或僅能暫時緩解疼痛的項目。健保給付項目雖有實證支持療效的徒手治療、運動治療，卻極少被開立。醫師和治療師都無奈表示：一切都跟錢有關，跟專業無關。

聯新國際醫院運動醫學科主任、復健科醫師林頌凱表示，隨社會變遷和人口老化，健保復健比例持續增加，一直是健保核刪重點目標，簡單治療最不容易被刪。理論上應先評估，才能找出問題、據以擬定治療計畫，例如美日澳等國都以徒手治療和運動治療為主力。健保審核委員卻普遍認為「夠嚴重的診斷」才需要這些，一但被抽審抽到，通常就是核刪。

台灣復健醫學會發言人、三軍總醫院復健醫學部主任陳良城表示，院所被核刪還要「放大回推」，比如這家院所被抽審若被核扣一千點，會按比例放大回去，總申報點數可能會被核減十萬點之多，會影響營運，所以院所都很謹慎。

陽明物理治療所總院長朱俊榮說，明明感覺沒效，病人卻繼續做、醫師繼續開，根本原因是病人、醫師、負責審核費用的醫師，都不了解物理治療專業。如果讓物理治療師審查費用，就會在合理狀況下，去刪電療、熱療或牽引。

除了核刪，受訪醫師和治療師認為，物理治療診療項目給付長期過低，也是導致評估和中度治療不被重視的重要原因。

一名物理治療師說，做兩項簡單或一項中度治療的給付金額都是190到320點，簡單治療可一對多，時間人力成本低、病人量大、不易被刪；中度治療或評估都要一對一，成本高、病人少、易被刪，醫療院所當然寧願多開幾項簡單治療就好。不分院所層級，健保只給付物理治療評估240點，且限定同病人每月只能申報一次，若期間情況有變、需再次評估以調整治療計畫，也不能申報。

診所協會全聯會理事長、骨科醫師廖慶龍表示，電熱療和牽引的確是輔助性質，重點在衛教，要教病人回去做運動、調整姿勢，但這些都沒有給付。陳良城表示，醫療成本一直成長，但物理治療給付規定已經20多年未曾調整，醫界都期盼要合理地提高給付。

長榮大學醫務管理學系副教授王劼表示，健保應給予實證支持的治療項目更多給付誘因，也要根據不同疾病之實證訂定療效評估期程，並要求逐漸降低治療頻率；治療師提供居家訓練的衛教也應納入給付。

健保署醫務管理組組長李純馥表示，給付只要調整一點點，影響就很大，因此調整既有給付也需要進行醫療科技評估。不過目前健保署這方面的相關經費很少，需要再去爭取預算，才能根據實證重新檢討物理治療給付。

健保給付項目雖有實證支持療效的徒手治療、運動治療，卻極少被開立。記者邱宜君／攝影
健保給付項目雖有實證支持療效的徒手治療、運動治療，卻極少被開立。記者邱宜君／攝影

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