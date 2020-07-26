花蓮環保科技園區零廠商進駐 環保署要求盡速招商活化

花蓮縣環保科技園區多年前由環保署補助8.6億元設立，如今成了蚊子園區，零廠商進駐。環保署今天表示，針對花蓮縣環保科技園活化，已請花蓮縣府盡速完成公告招標作業，若仍無法順利招商，將請花蓮縣府務實檢討後續活化方向，並盡速函報修正計畫送環保署報行政院核定，盼早日完成園區活化。

環保署表示，為加速推動花蓮縣環保科技園區閒置設施活化工作，106年就同意花蓮縣政府提報的委託經營管理案，放寬產業範圍資格為七大產業，包括與清潔生產技術相關連產業、回收再生資源以創造生態化產業、應用再生資源以轉換成再生產品產業、開創具新興與策略性環保技術產業、再生能源產品與系統製造產業、關鍵性環境保護相關產業及其他環境保護相關產業。

為促進廢棄物資源循環鏈結及帶動新興環保產業發展，環保署表示，90年研提「環保科技園區推動計畫」，經行政院91年9月9日核定，執行期程自91年至100年止，選定4處既有工業區土地設置環保科技園區，分別位於高雄市、台南市、桃園市及花蓮縣等地。由環保署提供補助經費，各園區主辦機關提供設置園區的土地，並負建設、招商、簽約及營運責任。

環保科技園區推動計畫已於100年12月31日屆期結束，環保署說，後續園區運作與招商，由地方政府自行主政辦理。目前除花蓮園區外，其餘三個園區均正常運作中。

環保署說明，92年環保科技園區甄選階段，花蓮縣政府積極爭取花蓮園區設置，環保署因此於92年3月11日核定花蓮縣環保科技園區設置計畫，95年12月完工。由於花蓮園區坐落於鳳林綜合開發區，交通相對不便利，縣政府要求進駐廠商須為無煙囪、無汙染者，至98年底累計核准25家廠商進駐研究廠房，也有廠商評估購地設廠。

環保署說，98年底新任首長上任後，縣政方向轉以觀光為主，園區發展方向隨之調整，99年起暫緩招商與租約不續約，園區廠商也於100年底前全數遷出。101年7月該園區經列為低度使用公共設施，將持續督導花蓮縣政府訂定里程碑活化該園區。