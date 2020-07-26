安心旅遊應分流 花東離島假日勿補助

「振興券我們都收，但希望安心旅遊的熱區、假日，政府要規劃分流。」針對振興券與安心旅遊補助計畫對旅遊業的效益，永恆旅行社董事長梁榮堯26日接受本報專訪表示，花東與離島人潮太熱，希望多分流給北部及西部市區；佳瑛旅行社董事長林玉華則指出，假日景點太擁擠，建議只補助平日就好。

振興券佔比有限

「振興券，我們是有收，反應是還好啦，沒有什麼特別的。」梁榮堯說，因為本來是做日本的inbound（來台旅遊），目前暫時改做國旅，偶爾有人會問振興券，都說會收。但因為旅行社的折扣本身是來自飯店，旅客也傾向把振興券用在消費的場所，用在包裝產品的旅行社的情況較少，大約只佔總營業額的1/4到1/5。

林玉華則說，振興券對旅遊業多少有些幫助，佔比多少目前還看不出來，因為才剛開始，也有些客人有詢問，「我們都是說OK的、沒問題、可以使用。」至於綁定的優惠部分，有推打9折並送旅遊折價券3,000元等，吸引消費者加碼。

分流避開旅遊熱區

「我覺得安心旅遊補助的效果比較好！」梁榮堯指出，其實安心旅遊不一定要補助到離島、花東，「像花東、澎湖、金門都已經滿了，連我們旅行社都訂不到房了。」現在缺客人的是台北、基隆、台中、跟西部的市區，離島假日都幾乎已經完全客滿，應該儘量疏導遊客去住西部跟北部的飯店，因為這些地方確實是缺觀光客。

林玉華表示，安心旅遊補助的效益7月還看不出來，尤其旅遊業要有時間發酵，沒辦法說政策上路馬上就有效果，要有至少半個月以上的時間。國旅目前散客居多，熱區集中在離島、花東，但政策推出來卻沒有分平日、假日，政府應該要多一點規劃去疏導，只能用在平日會比較好。

先求生存等待時機

梁榮堯感嘆，「像我們過去做日本的inbound，現在不管怎麼推國旅，都無法彌補過去業績的損失，連過去1/10的金額都做不到。」但現在邊境沒有開放，也只能邊做國旅邊等待，原本做日本inbound的業者，能轉做國旅的也很少，他強調，「因為現在國旅商機，主要是掌握原本outbound（出國旅遊）的客人。」

「比方說雄獅現在做跳島郵輪，是因為他們掌握了這些客源。」但梁榮堯也提醒，聽說有些是香港籍的郵輪，如果是的話就要小心，因為現在通過《國安法》，怕跟台灣旅客安全會扯上關係，政府也要注意一下，商業行為不要變成政治問題。

至於被問到觀光發展基金耗用快速，「當然會擔心！」梁榮堯說，傭金紓困補助6月份還沒有下來，應該快點讓業者知道能得到多少補助，業者才能生存下去。

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