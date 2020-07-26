防堵牛結節疹 金門牛隻疫苗注射率今破八成

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今天持續在金門縣的金湖鎮、金沙鎮、金城鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等5鄉鎮，執行養牛場牛隻疫苗注射工作，共計35場、完成注射804頭，累計至今完成102場、4591頭，疫苗注射頭數比率達82.5%。

農委會表示，今日金門縣無新增案例，疫苗注射隊除執行牛隻疫苗注射，並同時進行牛場病媒防治及消毒輔導。各鄉鎮執行情形分別為金湖鎮28場2008頭、金城鎮30場607頭、金寧鄉23場871頭、金沙镇16場1070頭、烈嶼鄉5場75頭。

金門縣養牛場有594場，其中飼養30頭以上，較具規模及設備的養牛戶有58戶，而飼養30頭以下，未具飼養規模及設備的養牛戶有536戶，占全縣飼養比例90%。截至今日為止，疫苗注射頭數比率超過80%，其中大規模飼養戶牛隻疫苗注射已完成50戶，完成率86%，未來將執行小規模養牛戶疫苗注射。

農委會表示，小規模養牛戶場內設備較陽春或不足，對於疫苗注射隊業務執行，將是較為嚴厲的挑戰。會請金門縣小規模養牛戶，配合金門縣政府疫苗注射行程，事前將牛隻綁好、固定好，讓注射隊方便及安全執行疫苗注射工作。