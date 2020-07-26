牙醫界公益醫療報導獎 聯合報2專題獲獎

中華民國牙醫師公會全國聯合會今頒發台灣牙醫界公益醫療報導獎，聯合報以「聰明就醫X健保大數據系列-牙周病」、「開廂型車拖行李箱 熱血牙醫讓偏鄉長者學童開心笑了」等兩專題報導，獲得文字組優勝。

中華民國牙醫師公會全國聯合會，今天下午舉行會員代表大會，同時並頒發台灣牙醫公益醫療報導獎。牙醫師出身的衛福部長陳時中致詞時表示，過去牙醫在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時曾發生一些狀況，大家都很緊張，但今年面對新冠肺炎時，與病人距離靠近，但都平安無事。

陳時中說，台灣無新冠肺炎本土個案今天是第105天，但國際疫情仍持續嚴峻，台灣沒有鬆懈本錢，得持續提高警覺。

台灣牙醫界公益醫療報導獎優勝名單如下，文字類：聯合報陳雨鑫「聰明就醫X健保大數據系列-牙周病」、聯合報趙容萱「開廂型車拖行李箱 熱血牙醫讓偏鄉長者學童開心笑了」，以及中央社黃旭昇「全台部落走透透 路竹醫療志工守護健康」、中央社陳偉婷、黃旭昇、張祈、陳清芳及卞金峰「特殊牙醫出任務系列報導在宅牙醫守護弱勢承擔困境」。

影音類名單，吉隆有線電視鄭鈞云「新聞報導-學生潔牙觀摩活動 國小甲組仁愛國小奪冠」、三立電視吳幸樺「從偏鄉到異鄉-牙醫最前線 系列報導」、大愛電視劉又榕「陽光照你家」、TVBS蔣志偉、王結玲、陳儒桓「心暖無畏路途-偏鄉牙醫深度報導」、大愛電視施碧華「行動醫療隊守護沉睡的天使」。