桃園登革熱群聚 疾管署研判感染源在案二處調查中

桃園爆發國內首例本土登革熱個案，已出現群聚感染，且目前找不到感染源，令人憂心是否步上新加坡遭新冠和登革熱兩種疫情夾殺的後塵，近日更傳出個案住家附近1公里範圍內有防疫旅館，讓外界好奇，感染源是否與防疫旅館有關，是否需公布相關資訊。

對此，疾管署副署長莊人祥表示，並沒有不公布旅館一事，該起群聚一開始出現案一指標個案（桃園區玉山里30多歲男性）時，其住家附近有一間防疫旅館，的確曾懷疑與該旅館有關。但在調查過程中出現案二（桃園區長安里60多歲女性）兩人為母子，且案一6月28日到7月11日間曾2度到她住處探視，加上經PCR檢驗，這位母親的感染較首例個案兒子還要早，但兒子較早發病。故目前研判該群聚感染源應在案二處，目前衛生單位正持續調查案二附近環境，釐清感染來源。

莊人祥說，由於登革熱症狀一開始不明顯，也可能有不顯性的感染者，因症狀不明顯而被忽略，遭蚊子叮咬後病毒被蚊子傳播給下一個被叮咬的人，故並未排除回國的居家檢疫對象有人受到感染，呼籲近期回國民眾，應注意有無登革熱疑似症狀。

而今天桃園也出現第三例本土登革熱病例，為桃園區長安里60多歲男性，與案二住在同一里，也為該里第2名確診個案，研判為社區感染群聚事件。目前桃園市政府衛生局及環保局已緊急動員159人次，針對個案住家執行方圓50公尺孳生源清除、家戶訪視及家戶內外化學防治噴藥作業，避免疫情擴散。