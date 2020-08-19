逾九成勞工想放高溫假 戶外工作者成烈日下最大苦主

進入夏天，全台各地持續飆高溫。根據衛福部統計，今年7月1日至24日，已有659人因中暑等熱傷害急診就醫，相較於去年7月的370人，整整高出1.8倍。也因天氣熱，戶外工作者如營造業勞工和路邊派報、舉牌人員成高溫環境的最大苦主。

對此，北市勞動局自6月1日起啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」，進行為期3個半月勞檢，以確保基層勞工職業安全。而yes123求職網曾針對高溫假議題進行調查，發現高達九成的勞工認為政府應該訂定「高溫假」制度，同時更有高達九成四的人，覺得應該針對戶外工作者擬定「高溫津貼」制度。

調查指出，高達六成三的勞工透露夏天時「有需要」到戶外工作，而這其中又有56%勞工表示，自己所任職的公司沒有主動提供預防高溫的措施，僅有剩下44%的戶外工作者能夠享有公司提供的預防高溫措施。這些高溫措施中，在可複選的調查狀況下，比例由高到低依序為「提供飲料或補充鹽份」（46.6%）、「提供遮陽空間休息」（37%）、「中午時段暫停工作」（35%）、「增加休息時間」（29.4%）、「提供遮陽物品」（26.3%）以及「出勤日延後，或出勤地點改在室內」（21.8%）。

另外，贊成放高溫假的勞工，有52%支持高溫假需有行業與職務的限制，38.5%認為高溫假應不分行業與職務的限制。針對有需要到戶外工作的人，有高達九成四的勞工，覺得企業應該提供高溫津貼，而調查結果發現，勞工希望得到的津貼金額，平均約為每月2,230元。

對此，yes123求職網同時針對企業進行調查，結果顯示有47.9%的公司「贊成」實施高溫假，贊成者當中，又分成42.1%是贊成高溫假「有行業與職務的限制」，僅5.8%認為高溫假可以「不分行業與職務」。同時，參與調查的企業中，有52.9%表態「願意」提供高溫津貼，而且每個月能提供的津貼上限平均為1,539元，換算下來大約只有勞工期望值（2,230元）的69%。