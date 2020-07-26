防疫被講管太嚴 陳時中：很高興還給大家類出國旅遊

雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」台灣跳島遊程今天首航，中央防疫中心指揮官、衛生福利部長陳時中說，「我們到處都被人家講說管得太嚴，會妨礙台灣的經濟發展」，但有了破口影響可能是更大的，因此只能戒慎恐懼，一步一步來開放。

陳時中今到基隆港出席探索夢號首航儀式，他說，今天是台灣第105天零本土案例，可是世界的疫情非常嚴重。防疫有了破口之後，影響可能是更大的，因此要跟國人說，只能戒慎恐懼，一步一步來開放。

陳時中表示，今天高興的是大家都想出國去玩，「我都不讓大家出國去玩」，今天還給大家一個「類出國」旅遊，它有出國的感覺，像首航儀式表演就國外風情很重，可以在海上跳島旅遊。

他說，剛好有這樣的疫情，剛好有這樣的郵輪，讓台灣人都有機會從海上看台灣。台灣的海岸線這麼漂亮，但是我們住在台灣，都沒有這樣的機會好好的看台灣的海岸線。

陳時中說，我們看過很多國外的海岸線，但是台灣的海岸線我們真的沒有好好的欣賞。我認為每一個人一輩子都應該要有一次從海上看台灣，看到台灣的美，才能夠對台灣的愛會越來越深。

陳時中表示，探索夢號跳島遊程檢疫作業規格非常高，遊客可以安心旅遊，沒有問題。平常有一個安全的距離其實是可以放鬆，不過有太近距離接觸的時候，還是請戴一下口罩。

媒體詢問郵輪旅客或船員如果出現新冠肺炎疑似症狀，甚至確診個案如何處置？陳時中說，「隔離，然後立刻下船檢疫」，因為第一時間都只是疑似情況，如果確診，再根據疫調看接觸的時間的短長，決定是隔離或居家檢疫。

陳時中指出，船公司每天要監看旅客的體溫，有狀況的話，澎湖、金門、馬祖都有相關檢疫設備，可以馬上下船，馬上檢驗，如果有異狀再依疫調標準程序作業。