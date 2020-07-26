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營養正常老年人肌肉不足 研究：5人中1人為高風險族群

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，台灣已是「高齡社會」，年長者即便營養狀態正常，仍有肌少症或肌肉量不足之風險。記者簡浩正／攝影
台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，台灣已是「高齡社會」，年長者即便營養狀態正常，仍有肌少症或肌肉量不足之風險。記者簡浩正／攝影

年長者小心，即便營養正常，也可能是肌少高風險族群。臨床研究指出，65歲以上年長者即便營養狀態正常，每5人中就有1人面臨潛在肌少症或肌肉量不足之風險，且超過半數有維生素D攝取不足問題。￼

醫師呼籲，年長者若出現走路變慢、腿部無力、手無法提重物等症狀，可能是肌少症，建議50歲以上族群應均衡營養攝取及保持運動習慣外，也可透過單腳站立測試肌肉量是否充足，若無法維持三秒，行動力可能有下降風險，建議進一步就醫諮詢。

該研究由亞培與新加坡樟宜醫院等單位合作，針對新加坡1200名65歲以上長者進行營養介入研究，分為營養狀態正常者與增加口服營養品者作為觀察對照，第一階段研究發現，其中400名在營養正常的狀況下，每5人就有1人面臨潛在肌少或肌肉不足的風險；另外，有超過半數（52%）受試者，有維生素D攝取不足的狀況，若以性別來看，女性比男性較易出現肌肉量過低的狀況。

台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，台灣已是「高齡社會」，老年健康已成不容忽視問題。而台灣與新加坡在高齡發展上非常相近，不過臨床上差別在於，台灣年長者肌肉量過低情形男女比例差不多，可能與社經、環境有關，不過上述研究仍可作為台灣民眾的借鏡。

為何營養正常，也可能有肌少症風險？彭莉甯說，因人體肌肉約30歲時達到巔峰，之後就往下走，40歲之後將以每年8%下降，70歲後下降幅度更快、每年約10至15％下降；但一般人進入中年後，多為擔心慢性病及代謝症候群等，並常以身體質量指數（BMI）來看是否過胖，但卻未發現肌肉正在慢慢流失。

由於肌少症目前並無藥物可治療，如何進行健康管理，彭莉甯說，充足的飲食營養攝取及保持運動習慣仍是不二法門。飲食方面，有些年長者會顧慮有三高、腎臟等慢性疾病而忌食肉類，但肉類含豐富蛋白質，為補充肌肉流失的重點；另外，若維生素D攝取不足，會影響到鈣與磷的吸收，造成骨鬆、無力，一但摔倒、骨折，後續共病風險將大增。建議可從魚肉、乳酪、蛋等來補充外，也可與醫師諮詢後，透過營養品做搭配。

而在運動方面，彭莉甯建議，可從簡單的「阻力運動」做起，例如彈力帶、在泳池中走路等，都是增加肌力很好的方式。

肌少症目前並無藥物可治療，如何進行健康管理，醫師表示，充足的飲食營養攝取及保持運動習慣仍是不二法門。記者簡浩正／攝影
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