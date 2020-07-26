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一次性暴食勿擔心 身體代謝能處理
久久一次的暴食不會影響健康！即便是注重健康的人，在特定節日、場合也可能會有暴飲暴食的時候。但偶一為之的暴食並不需要太擔心，近期一項研究顯示，健康男性的代謝系統能妥善處理一次性的暴食行為，其血糖與血脂濃度在暴食披薩過後與正常飲食過後沒有太大的差別。
根據《Medical Xpress》報導，來自英國巴斯大學的研究團隊找到了14位年齡介於22到37歲的健康男性進行實驗。研究團隊提供披薩，要受試者盡情地吃，直到再也吃不下為止，平均每位受試者吃下的熱量大約是3000大卡，遠超過成年人一天所需的熱量。
研究結果顯示，受試者在暴食過後，其體內胰島素分泌量比平常高出50％，讓其血糖濃度達成中和與正常飲食過後無異。而即便受試者吃下比平時多兩倍以上的脂肪量，其體內血脂增加的濃度卻不高。此外，4個小時過後，受試者感到疲累且沒有食欲，就連俗話說「另一個胃」裝的甜點也吃不下。
根據《每日科學》報導，上述研究證明，人類有吃下兩倍食物的潛能，且健康的身體能妥善處理暴食後過多的養分，血糖與血脂濃度不會有太大的改變。不過暴食還是會增加體內脂肪的存量，如果每天都暴飲暴食就會造成肥胖。但如果只是偶爾在過年、聖誕節等重要節日大吃就不需太擔心。
該研究發表於《英國營養學雜誌》中。研究人員表示，此研究僅找了健康的年輕男性受試者，未來也會對女性、體重過重或老年人進行實驗，了解暴飲暴食會如何影響每個年齡層的人。
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