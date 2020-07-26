性早熟又肥胖 婦女更年期狀況多

婦女性早熟與肥胖會讓更年期的症狀更頻繁！現代人吃得太好，許多女孩發育過快導致性早熟。近期澳洲昆士蘭大學一項研究顯示，初經太早來且中年肥胖的婦女，停經後出現頻繁熱潮紅與夜間盜汗的機率會增加一倍。因此，注意體重與健康，即使從中年開始，也有機會避免不適。

盜汗、熱潮紅頻率高

根據《Medical Xpress》報導，研究團隊收集了超過18000名來自英國、美國與澳洲的婦女之資料進行分析。他們挑出了初經來潮時間在11歲以前、初經在14歲以後才來的婦女資料進行比較，結果發現，前者停經後出現頻繁血管舒縮症狀（包括熱潮紅與夜間盜汗）的機率比後者高了50%。

此外，計畫主持人吉塔教授表示，肥胖也是此次研究中重要的影響因子之一。從數據中可以看出，BMI高者，性早熟的機率也較高，且在停經後的婦女中，肥胖者出現夜間盜汗、熱潮紅等症狀之頻率也較高。不過BMI與停經後血管舒縮症狀的嚴重程度並沒有太大的關聯性。

根據《每日科學》報導，吉塔教授表示，當婦女中年時的BMI過高再加上初經來潮時間過早，在更年期後，頻繁出現血管舒縮症狀的機率，比起初經在14歲以後來潮且BMI正常者，高出了一倍。此外，性早熟在過去研究中也常被與心血管疾病、糖尿病等疾病作出連結。

吉塔教授表示，此研究的目的是希望初經太早來潮的女性，到了中年能更注意體重與健康，除了避免疾病，也有機會減少更年期後的不適。該研究發表於《國際婦產科學雜誌》中。

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