高溫狂飆汗腋下溼 止汗劑使用時機有學問

全台飆高溫，只要一走出門就大汗淋漓，不免也出現可怕的汗臭味，因此許多人會選擇使用止汗制臭劑。但有人出門前使用卻沒效，腋下還是溼兩塊，好不尷尬。醫師表示，首先要認明買的到底是「止汗劑」還是「體香劑」，且使用時機也大有學問。

開業醫師趙昭明表示，止汗劑和制臭劑是完全不同的東西。止汗劑主要成分為鋁鹽，與汗腋作用後，會在汗孔頂部形成凝膠，將汗腺填滿以達到止汗效果。由於須等待鋁鹽作用，使用後約六至八小時才會見效，因此最好的使用時機為洗完澡、睡前將身體擦乾使用。

目前衛生福利部核准於特定用途化粧品的止汗制臭劑共五種，其中四種可止汗，均為鋁鹽。趙昭明表示，止汗劑分為滾筒、塗抹或是噴霧，可選擇自己方便的產品類型。而止汗劑雖然是透過將汗腺阻塞來達到阻塞效果，但因為通常屬於局部使用，且一天使用一次即可，也不影響中樞神經，不至於造成中暑。但他提醒，止汗劑濃度在10%至25%左右，濃度越高效果越好，但也越容易刺激皮膚，造成過敏。

至於制臭、體香劑，趙昭明表示，通常這類產品毫無止汗效果，主要是添加殺菌成分，抑制皮膚表面細菌使其無法發酵產生異味，並添加酒精、香精等來改善體味。

也因為制臭劑毫無止汗效果，民眾一天可能會使用多次，且因其成分較複雜，趙昭明說，診間常看到因使用制臭劑導致皮膚發炎、過敏的民眾，一個月約有二到三的個案。

趙昭明提醒，若是因止汗制臭劑造成皮膚紅腫、發癢等，要盡快停用並就醫；且止汗制臭劑雖能抑制出汗或減少體臭，但僅有局部效果，如果有大量出汗或嚴重體臭，還是必須應就醫治療。