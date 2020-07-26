探索夢號首航 林佳龍：台灣邁向觀光大國重要里程碑
雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」台灣跳島遊程今天首航，交通部長林佳龍說，這是台灣從防疫大國邁向觀光大國重要里程碑，旅客能否配合防疫新生活是關鍵。基隆市長林右昌說，未來Fly-Cruise遊程可以是旅客搭機來台灣，再搭郵輪出航，對地方經濟、離島觀光發展大有幫助。
基隆市政府配合郵輪跳島遊程成行，與本地店家合作推出跳島郵輪專案，旅客憑房卡到漁品軒、蔡技食品、泉利米香等店家消費，享有專案優惠價。自搭船日起1個月內，憑房卡也享有海科館門票優惠，希望遊露在啟航前、返港後，安排基隆半日遊。
新冠肺炎疫情衝擊國際郵輪航程，我國中央流行疫情指揮中心今年2月6日公告，禁止所有國際郵輪靠泊台灣港口。唯一例外的是搭載上千名台灣旅客的麗星郵輪寶瓶星號，當月８日獲准駛入基隆港，非營運靠泊到4月19日駛離，基隆港內就未在出現國際郵輪。
探索夢號將在下午6時啟航，4天3夜行程首站澎湖，接著前往馬祖，29日返回基隆港。船公司上午10時在探索夢號舉辦首航儀式，林佳龍和衛生福利部長陳時中等人應邀出席。
林佳龍說，郵輪是火車頭產業，可以帶動在地採購，解決離島交通不便、住房不足的問題，發展郵輪相關產業可說是未來台灣重要的國家政策。他呼籲旅客一定要落實防疫新生活，因為此行是「台灣從防疫大國邁向觀光大國」重要里程碑，旅客能否配合防疫新生活是成敗關鍵。
林右昌說，2個月前與郵輪業者餐敘時提出跳島旅遊、類出國構想，在向交通部反映後，感謝交通部積極研議配套機制與對策，促成今天啟航。在台灣港務公司規畫下，基隆港未來可同時停泊5艘郵輪，對提升台灣國際旅遊能見度大有助益，市府會和大家一起為台灣觀光旅遊努力。
吳姓旅客和妻子報名探索夢者號首航遊程，吳妻說，這個月排定到蘭嶼旅遊，前陣子得知探索夢號跳島行程，時間點落在蘭嶼行程結束，決定報名參加。這次她第一次搭郵輪出遊，而且到過馬祖後，離外島就玩遍了，所以非常期待。
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