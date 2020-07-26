桃園體感溫度直逼40度 7月有12人因太熱送醫

夏季來臨，近期連日高溫，桃園市高溫約35度左右，桃園市衛生局統計，7月份因熱傷害或中暑緊急送醫者共有12人次，提醒民眾慎防高溫傷害，如非必要應挑選合適時段再出門。

中央氣象局資料顯示，桃園市溫度約落在攝氏28度至35度間，體感溫度最熱接近約40度，天氣相當炎熱，桃園市衛生局嚴密監測市內11家責任醫院，統計出7月份因熱傷害或中暑就醫的個案有12人次，其中7月13日至7月21日，因熱傷害或中暑就醫者更飆升9人次。

衛生局呼籲，預防熱傷害有3大原則，應保持涼爽，戶外活動需注意防曬、使用遮陽設備如寬邊帽或洋傘等，穿著輕便、透氣及排汗功能的衣物，定時喝水補充水分也很重要，需養成每天2000㏄白開水的好習慣，一般寶特瓶容量約3、4瓶，不必等到口渴才飲用。

另外，衛生局點出高危險族群包括勞動者、運動者、老人、小孩及心肺疾病患者等，更需留意自身的身體狀況，如體溫高於40度、有脫水、情緒不穩等症狀，就需留意有熱傷害的情形。

衛生福利部桃園醫院神經內科醫師江俊宜則提醒，天氣炎熱需適時補充水分，不少民眾容易狂灌水造成低血鈉，會出現頭痛、疲倦等狀況，他建議可以飲用市售的電解補充液和運動飲料，但有些糖分含量太多對身體會有負擔，建議挑選「低糖款」能避免攝取過多糖分。