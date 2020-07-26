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1200人同遊！「探索夢號」啟航4天澎湖、馬祖郵輪之旅

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
探索夢號將於7月26日起，推出一系列跳島郵輪之後用。記者陳睿中／攝影
探索夢號將於7月26日起，推出一系列跳島郵輪之後用。記者陳睿中／攝影

星夢郵輪旗下的「探索夢號」，將於7月26日起啟航，承載約1,200名乘客，展開為期4日的跳島之旅，也成為在此波疫情之下，亞洲首艘啟航的國際遊輪。為了慶祝出航，船上也舉行盛大的開航儀式，包括交通部部長林佳龍、衛生福利部部長陳時中、基隆市市長林右昌等人皆到場參與。船上針對清潔、餐飲、空調均打造完整的防疫規劃，若出現疑似症狀，也會安排隔離後再送下船檢驗。

以基隆為母港的探索夢號，6月起以澎湖馬祖金門等台灣離島以及花蓮，規劃一系列3～4天的遊輪跳島之旅。在無法出國的時期中，成為旅遊市場的一大亮點，自6月30日開賣後就獲得熱烈迴響，後又再追加推出5日的行程。為了增添海上航行的台灣風采，船上也安排有歇腳亭、臺虎精釀、天下三絕、鬍鬚張、微熱山丘等知名餐飲進駐，還有台北萬豪酒店的Mark's Teppanyaki鐵板燒。星夢也與台灣農委會展開合作，將2020台灣農業百大精品帶到海上，讓旅客可品嚐到各款嚴選農產品。另外在疫情後的旅遊新常態下，星夢郵輪也推出「自郵式」餐飲概念，突破過去乘客需於固定時間到限定餐廳用餐的傳統，改讓以消費券形態，讓旅客可以自由安排時段與餐廳。

開幕儀式中，林佳龍即表示，2023年為跳島旅遊年，但是受到疫情因素，讓計畫提早啟動。針對船上防疫，陳時中則指出，若乘客出現疑似症狀，也會安排隔離後再送下船檢疫。

業者指出，探索夢號制定一套防控細則，涵蓋健康篩查、消毒清潔、社交距離措施等8大範疇，所有公共區域均配備100%新風系統，各空間和區域的空氣完全不循環、不交叉。「探索夢號」抵達台灣前，已正式通過DNV GL的專業評估，成為在疫情後全球第一艘通過 CIP-M 海事業感染風險管理及防控認證的郵輪。除了符合歐盟標準的徹底清潔船艙及深層消毒，其全體船員也完成共計21天的嚴謹隔離防疫管控，並通過核酸檢測。

為慶祝重新啟航，探索夢號舉行盛大的啟航儀式。記者陳睿中／攝影
為慶祝重新啟航，探索夢號舉行盛大的啟航儀式。記者陳睿中／攝影
為了安心防疫，船上設置有洗手機、酒精機、紅外線感應儀等設施。記者陳睿中／攝影
為了安心防疫，船上設置有洗手機、酒精機、紅外線感應儀等設施。記者陳睿中／攝影

疫情 郵輪 基隆 林佳龍 社交距離 林右昌 金門 澎湖 馬祖

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