新冠病毒可在空氣存活3小時 台大醫教你環境防疫3策略

新冠病毒可透過空氣傳播，特別是濕熱空氣，台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成在亞洲科技大展點出減少濕熱、引風對流、善用植栽等三大環境防疫策略。蘇大成表示，新冠病毒大小僅約130奈米，比肺結核細菌還小100倍，可在空氣中存活三小時以上、在不鏽鋼及塑膠表面存活數天，因此環境防堵是新冠肺炎防疫中不可或缺的策略。

蘇大成指出，世界衛生組織在7月9日公開表示這次新冠肺炎大流行與空氣傳播有關，他觀察世界疫情發展趨勢也看到，美國佛州、南美洲、東南亞等疫情正嚴峻的區域，氣候都較為濕熱。

蘇大成表示，這或許與新冠病毒喜歡溼熱環境有關，因病毒在一定濕度溫度可在空中懸浮較久，有利於空氣傳播。他建議，民眾可檢視家易產生濕氣與熱氣的來源，例如混凝土建材、發熱電器、通風換氣不足、烹調食物，思考如何減少用電和發熱。

蘇大成表示，頂尖國際期刊7月證實，通風不良環境中，新冠病毒傳播能力倍增，但一般室內空調的循環系統，每一小時只有十分鐘是對外換氣。蘇大成過去三年的研究發現，在都會區的居家如果室內通風換氣不足，包括pm2.5懸浮微粒、室內揮發性有機化學物質、多環芳香烴化合物濃度、細菌量、甲醛、一氧化碳濃度都較高。門開關之間，病毒和上述有害物質就被推送出來，對人體健康造成多重的不良影響。

蘇大成建議，居家環境要注意省電減熱、通風換氣，以可以善用植栽，達到從空氣中防堵病毒的效果。住家的外面如果有榕樹、樟樹等常見樹木，可釋放芬多精，芬多精有助於清淨空氣、紓解壓力，甚至抑制環境病菌。大樹也有引風的效果，有助帶走室內的空氣汙染。