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過敏釀過動 小孩鼻塞皮膚有疹別輕忽

中央社 / 台北26日電
研究發現過敏、血清素偏低、飲食不當會造成過動，許多過動兒也有過敏體質。圖為示意圖非當事人。圖／聯合報系資料照片
研究發現過敏、血清素偏低、飲食不當會造成過動，許多過動兒也有過敏體質。圖為示意圖非當事人。圖／聯合報系資料照片

中研院特聘研究員潘文涵育有過動兒，一路走來家長和孩子都辛苦。她說，研究發現過敏、血清素偏低、飲食不當會造成過動，許多過動兒也有過敏體質，呼籲家長及早發現、調整。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會日前公布一支真人真事影片，由中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵現身說法，她懊悔沒有及早發現孩子有過敏症狀、皮膚有疹、不斷抓癢等，後續孩子更出現無法專注、過動、發展成妥瑞症。

在影片中，潘文涵表示，在一次兒子感冒就診時，才意識到孩子有嚴重過敏，回想孩子成長過程，一直以來都有小疹子、皮膚搔癢、鼻子不通、張大嘴睡覺，其實都是過敏的前期徵兆。

潘文涵因此投入研究，發現過敏、血清素偏低，以及飲食不當，都是造成過動症的原因，許多過動兒也都有過敏體質。

潘文涵說，兒子的成長過程很辛苦，若是當年就知道過敏控制的重要，及早發現過敏小徵兆，處理過敏、改善體質，成長和學習就不會那麼辛苦，也會減少父母所受的煎熬。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長楊崑德表示，台灣小兒過敏盛行率居高不下，國內家長行為調查發現，每2名家長就有1名雖有過敏意識，但實際上沒有採取行動為寶寶預防過敏；這些家長甚至高達7成有看到過敏徵兆，卻認為這些徵兆只是偶爾出現或很快消退，輕忽小小的過敏徵兆帶來的危機。

楊崑德說，皮膚、腸胃、眼睛與呼吸道是過敏好發部位。皮膚過敏會看到皮膚粗糙、紅腫，或者在臉頰、四肢關節反覆發作紅色癢疹；腸胃過敏會出現溢吐奶、腹瀉、脹氣、腸絞痛。

眼睛過敏表現包括頻繁眨眼、揉眼、眼睛癢及黑眼圈；呼吸道過敏會讓寶寶呼吸有咻咻雜音、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等。

楊崑德表示，輕忽過敏徵兆，可能對兒童健康造成長遠危害，包含體格發展落後，身高平均少4公分；抵抗力差，肺炎風險高1.7倍；睡眠品質差；增加過動風險2至3倍；情緒低落，4人有1人有憂鬱症狀。

預防過敏，楊崑德說，媽媽應該從孕期就要做好完善預防，懷孕時應避免暴露於二手菸、PM2.5、塑化劑的環境；寶寶出生後，由於面對的環境單純，且免疫系統、腸胃尚未成熟，應喝母乳，調整居家環境空氣品質，降低塵蟎，暴露足夠陽光和均衡維生素。

潘文涵說，充足的蔬果和益生菌／益生質豐富食物，適量的Omega-3食物，少油炸食品是兒童青少年預防過敏體質的關鍵。

氣喘 過動症 睡眠 PM2.5

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