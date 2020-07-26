全球首艘復航國際郵輪今出發 食材全來自台灣農特產

全球首艘復航的國際郵輪「探索夢號」，今天將從基隆港出發，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。交通部航港局說，本次跳島行程所需食材、民生用品及油水補給均為台灣在地採購，以新鮮農漁牧產品做為郵輪特色餐點；首航會舉辦本土農產品介紹及展銷，以實際行動支持受疫情影響的農漁牧產業。

為兼顧防疫工作及旅遊品質，航港局表示，7月23日已邀集衛福部疾管署、CIQS相關單位、台灣港務公司及公衛專家登船總體檢，並進行防疫應變演練，後續在郵輪營運期間，將不定期抽查防疫工作。

另針對各離島遊程，航港局說，已邀集離島地方政府、郵輪業者及旅行社，檢討旅遊動線規畫及在地交通接駁，確保旅遊服務品質，未來將會同相關單位與業者深耕跳島旅遊。

「探索夢號」跳島旅遊共有31個航程，規畫前往澎湖、馬祖及金門，民眾將可體驗離島的自然生態與獨特的人文風情，包括澎湖一年一度的花火節、金門特有的戰地人文風光及馬祖國際知名的藍眼淚。