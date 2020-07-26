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愛情車站52099 高鐵拍婚紗藏愛情密碼

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮彰化高鐵站被稱為愛情車站，因為高鐵站暗藏「愛情密碼」52099，新人站在象徵田中稻米之鄉的阿草公仔前豎立起520 99愛情密碼，希望能夠天長地久。圖／彰化高鐵站提供
彰化縣田中鎮彰化高鐵站被稱為愛情車站，因為高鐵站暗藏「愛情密碼」52099，新人站在象徵田中稻米之鄉的阿草公仔前豎立起520 99愛情密碼，希望能夠天長地久。圖／彰化高鐵站提供

國內疫情緩和後，最近不少新人開始拍婚紗及準備辦婚宴，彰化縣也有不少婚紗攝影熱門景點，包括暗藏「愛情密碼」52099的彰化高鐵站、拍夕陽晚霞的高鐵景觀餐廳等，都是攝影師喜歡取景之地。

彰化縣田中鎮彰化高鐵站被稱為愛情車站，因為田中鎮的郵遞區號是520，門牌是99號，暗藏「52099愛情密碼」，且因彰化高鐵站是由名建築師姚仁喜設計，以花柱與光影為設計主題，還曾入圍國際知名 A+建築獎(建築界的奧斯卡獎)，建築有特色相當好拍。

彰化高鐵站內最具特色的是大廳內的十八座花柱，是姚仁喜取自溪州花博的花卉意象，更從上方天窗引進陽光，花柱光影投射下來將光影玩到極致，綠建築的高鐵站整面玻璃維幕也映入藍天白雲，新人在玻璃維幕前可拍出很多極具意境的婚紗照，而站外有一個象徵田中稻米之鄉的阿草公仔，豎立起「52099」（諧音「我愛你久」）愛情密碼均是新人愛取景的角落。

彰化縣田中商圈理事長鄭宗政說，田中可以拍婚紗的地點很多，除了彰化高鐵，稻米之鄉的一大片綠油油稻田和藍天接成一氣拍起來的婚紗效果也很棒，最近有田中子弟知名藝人任賢齊也回家鄉將這一大片稻田美景拍進MV中，更吸引不少婚紗攝影師欲來取景。

也有攝影師把田中酪農專區拍成特別的婚紗照，另外田中鎮石頭魚餐廳的日式老建築、廢棄鐵道搭配一旁的樟木、小葉欖仁樹也是新人取景秘境。

彰化縣社頭鄉的銀河鐵道等高鐵景觀餐廳可看夕陽、晚霞、夜景，拍出來的婚紗照更是唯美，銀河鐵道店長陳玟聿說，由於不少新人當初是來景觀餐廳約會，甚至連求婚都選擇回來他們初次約會的地方，所以當然連婚紗照都回他們定情的地方拍囉。

社頭鄉的銀河鐵道等高鐵景觀餐廳可看夕陽、晚霞、夜景，以鐵道為背景的婚紗照更是唯美。圖／銀河鐵道提供
社頭鄉的銀河鐵道等高鐵景觀餐廳可看夕陽、晚霞、夜景，以鐵道為背景的婚紗照更是唯美。圖／銀河鐵道提供
社頭鄉的銀河鐵道等高鐵景觀餐廳可看夕陽、晚霞、夜景，拍出來的婚紗照更是唯美。圖／銀河鐵道提供
社頭鄉的銀河鐵道等高鐵景觀餐廳可看夕陽、晚霞、夜景，拍出來的婚紗照更是唯美。圖／銀河鐵道提供
彰化田中稻米之鄉不僅以田中馬拉松聞名，一大片綠油油稻田映著藍天白雲拍起來的婚紗效果也很棒，最近田中子弟知名藝人任賢齊也回家鄉將這一大片稻田美景拍進MV中，更吸引不少婚紗攝影師欲來取景。圖／法爾微創吳冠影攝
彰化田中稻米之鄉不僅以田中馬拉松聞名，一大片綠油油稻田映著藍天白雲拍起來的婚紗效果也很棒，最近田中子弟知名藝人任賢齊也回家鄉將這一大片稻田美景拍進MV中，更吸引不少婚紗攝影師欲來取景。圖／法爾微創吳冠影攝
攝影師也把田中酪農專區拍成特別的婚紗照及藝術照。圖／法爾微創吳冠影攝
攝影師也把田中酪農專區拍成特別的婚紗照及藝術照。圖／法爾微創吳冠影攝
彰化高鐵站是由名建築師姚仁喜設計，以花柱與光影為設計主題，大廳內的十八座花柱特別能營造浪漫風情。 圖／彰化高鐵站提供
彰化高鐵站是由名建築師姚仁喜設計，以花柱與光影為設計主題，大廳內的十八座花柱特別能營造浪漫風情。 圖／彰化高鐵站提供

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