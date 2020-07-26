愛情車站52099 高鐵拍婚紗藏愛情密碼

國內疫情緩和後，最近不少新人開始拍婚紗及準備辦婚宴，彰化縣也有不少婚紗攝影熱門景點，包括暗藏「愛情密碼」52099的彰化高鐵站、拍夕陽晚霞的高鐵景觀餐廳等，都是攝影師喜歡取景之地。

彰化縣田中鎮彰化高鐵站被稱為愛情車站，因為田中鎮的郵遞區號是520，門牌是99號，暗藏「52099愛情密碼」，且因彰化高鐵站是由名建築師姚仁喜設計，以花柱與光影為設計主題，還曾入圍國際知名 A+建築獎(建築界的奧斯卡獎)，建築有特色相當好拍。

彰化高鐵站內最具特色的是大廳內的十八座花柱，是姚仁喜取自溪州花博的花卉意象，更從上方天窗引進陽光，花柱光影投射下來將光影玩到極致，綠建築的高鐵站整面玻璃維幕也映入藍天白雲，新人在玻璃維幕前可拍出很多極具意境的婚紗照，而站外有一個象徵田中稻米之鄉的阿草公仔，豎立起「52099」（諧音「我愛你久」）愛情密碼均是新人愛取景的角落。

彰化縣田中商圈理事長鄭宗政說，田中可以拍婚紗的地點很多，除了彰化高鐵，稻米之鄉的一大片綠油油稻田和藍天接成一氣拍起來的婚紗效果也很棒，最近有田中子弟知名藝人任賢齊也回家鄉將這一大片稻田美景拍進MV中，更吸引不少婚紗攝影師欲來取景。

也有攝影師把田中酪農專區拍成特別的婚紗照，另外田中鎮石頭魚餐廳的日式老建築、廢棄鐵道搭配一旁的樟木、小葉欖仁樹也是新人取景秘境。